La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha criticado al equipo de gobierno por "dejar a la ciudad desde hace casi un año sin contrato de limpieza de los cauces y arroyos de la ciudad", una competencia municipal, "por la mala redacción del contrato con la concesionaria".

Concretamente, ha apuntado que "el fallo en la redacción se da por no contemplar en el pliego de condiciones unos gastos económicos indirectos que no están cuantificados". "Por los reparos del empresario desde agosto de 2020 no se limpian los cauces de nuestra ciudad, entre ellos el del Guadalmedina, donde la falta de mantenimiento lleva más de 8 meses provocando la proliferación de plagas de mosquitos y ratas, además de malos olores", ha señalado.

Ha indicado que esta inactividad "se extiende a otros cauces de la ciudad, en total 99, que figuran en un contrato que no contempla costes indirectos de la actividad de limpieza", por lo que la socialista tilda de "mala gestión del área de Servicios Operativos" como la causante de que "los arroyos y cauces de nuestra ciudad estén manga por hombro, sin limpiar ni desbrozar".

"Nuevamente, el PP da la espalda a la brecha de la ciudad, que es el río Guadalmedina, una cicatriz cada día más abandonada por las políticas de nuestro ayuntamiento", ha asegurado Medina, manifestando "la preocupación del grupo municipal sobre este asunto, denunciado por vecinos de los distritos Centro, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores y Palma-Palmilla en numerosas ocasiones".

Por eso, "desde el PSOE pedimos al Ayuntamiento que se redacte de nuevo el pliego de condiciones y se proceda a limpiar los cauces de la ciudad para atajar los problemas con los mosquitos y las ratas, además de preparar a la ciudad ante la previsión de las fuertes lluvias que llegan a finales de agosto", ha insistido Medina.

La viceportavoz socialista ha informado de que "el Ayuntamiento ha reaccionado tarde para demandar a la empresa una explicación por su inactividad sobre los cauces". De hecho, este expediente y la documentación sobre el contrato "ha sido enviada recientemente al Consejo Consultivo por parte del área de Contratación".

Ahora, este órgano tiene un mes para analizar la situación y emitir una resolución, "que además no tiene carácter vinculante porque su competencia es consultiva. Esto significa que debemos esperar un mes más para que el Ayuntamiento redacte otro contrato, con el inconveniente de que los cauces y arroyos de la ciudad de Málaga estarán muy probablemente todo el verano sin limpiar ni adecentar", ha advertido Medina.