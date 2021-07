La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha alertado del "incremento de vertederos ilegales en la ciudad de Málaga, ciudad que está a la cabeza de estos focos de contaminación medioambiental por la falta de acción ejemplarizante y de control por parte del Ayuntamiento de Málaga".

Así lo ha manifestado la responsable socialista del área de Sostenibilidad Medioambiental tras varias visitas a vertederos ilegales en el distrito de Puerto de la Torre, también de Campanillas y entre los polígonos industriales de Guadalhorce y Santa Bárbara, en compañía de la concejala Alicia Murillo.

Por esto, Medina volverá a pedir al Ayuntamiento "que se retiren inmediatamente los residuos no orgánicos en Cerro Bonato, un paraje natural con bonitas vistas de la ciudad entre los distritos de Puerto de la Torre y Bailén-Miraflores, pero que desaprensivos han colonizado con residuos no orgánicos, creando una decena de vertederos".

También se ha referido a la zona entre los polígonos del Guadalhorce y de Santa Bárbara, en las inmediaciones de las calles Tegucigalpa y Herman Hesse, y en el distrito de Campanillas, con vertederos denunciados recientemente por la asociación de vecinos Evolución.

La socialista ha urgido al alcalde, Francisco de la Torre, a "que se lleve a cabo un Plan de Eliminación de vertidos incontrolados, a la vez que se lleve a cabo una coordinación con la Policía Local para controlar estas actividades nada responsables, porque hablamos de delitos contra el medio ambiente que debemos cuidar todos".

Desde el grupo socialista han defendido que "el Ayuntamiento lleva años a la cabeza en la proliferación de vertederos incontrolados precisamente porque lo que se ha hecho hasta ahora no sirve". "De hecho, el equipo de gobierno ni siquiera acierta con su comunicación al ciudadano, que no sabe que acudir a un punto limpio para reciclar sus residuos es gratuito, no hay que pagar nada en ellos", ha dicho.

Por ello, Medina ha animado al equipo de gobierno "a intensificar la campaña de concienciación ciudadana en torno a la problemática de los vertidos incontrolados, tan dañinos para nuestro medio ambiente".

Para la edil, la concienciación de la ciudadanía debe ir acompañada de una red suficiente para la recogida selectiva de residuos, "que en la ciudad es absolutamente insuficiente con tan sólo un punto limpio", apuntando que los vecinos "reclaman poder contar con más puntos limpios en la ciudad".

Así, ha indicado que estas instalaciones son "clave para el impulso de una recogida selectiva más específica, a través de la disposición de contenedores de gran capacidad para albergar escombros, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, enseres, colchones, voluminosos, aceites usados, pinturas, radiografías y pilas, entre otros enseres".

Según el criterio de población del Plan Director y teniendo en cuenta el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015, Málaga debería acometer "cuatro nuevas instalaciones, poniendo a disposición un total de cinco puntos limpios, puesto que en la actualidad solo cuenta con uno, localizado en el polígono del Guadalhorce, por lo que no solo estas instalaciones son deficientes respecto a su número, si no por su localización, alejada de los grandes distritos de población".

Además, la responsable socialista ha pedido al Consistorio que "cumpla con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019", que indica que "debe haber más puntos limpios en la ciudad, porque uno es insuficiente a todas luces".

Durante su visita a Cerro Bonato con vecinos de Hacienda Cabello, en el distrito de Puerto de la Torre, Medina ha sido acompañada por la concejala Alicia Murillo, que ha puesto el acento en que "los vertederos incontrolados se localizan en ocasiones en zonas de gran riqueza paisajística, lejos de la vigilancia policial para cometer este delito contra el medio ambiente".

En el caso de Cerro Bonato, "es una zona con unas magníficas vistas de la bahía de Málaga, llena de árboles y con caminos que son utilizando por personas que hacen deporte, caminando o en bicicleta. Pero la estampa es lamentable, porque este paraje está plagado de vertederos incontrolados, donde personas desaprensivas desechan residuos de obras y enseres no orgánicos que cercenan la calidad de nuestras zonas forestales", ha indicado.

Medina y Murillo han acudido a la cita tras la llamada de vecinos de Hacienda Cabello que "informan de que estos vertederos no son nuevos". "Se limpian a demanda por el Ayuntamiento, pero vuelven a rebrotar como setas en el campo, poniendo en peligro la salubridad y seguridad del entorno al encontrarse en una zona protegida, el Cerro Bonato", ha defendido la edil del PSOE.

Por eso, han exigido al equipo de gobierno "que intensifique el control de estos vertidos para dar cumplimiento a las ordenanzas municipales", instando a "mantener una limpieza adecuada de todas las parcelas o solares vacíos de nuestra ciudad, pero además, y es de forma muy importante, tiene que proteger la salud de sus ciudadanos".