La Cámara de Comercio de Málaga y la firma Consorcio Jurídico iniciaron ayer un ciclo de jornadas sobre legislación y sociedades mercantiles que arrancó con «La responsabilidad penal de la empresa. El Programa de Cumplimiento». La cita reunió a más de treinta empresarios de todos los sectores.

El presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos Lara, fue el encargado de la apertura de esta jornada, en la que intervinieron profesionales como Rafael Catalá, ex ministro de Justicia; Javier San Martín, ex presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, y Francisco Javier Lara Peláez, ex decano del Colegio de Abogados de Málaga.

Rafael Catalá recordó las diversas razones políticas que se recogieron en la reforma del Código Penal del año 2015 y por qué las empresas han de disponer de una cultura organizativa que les permita adecuar sus procedimientos y estrategias internas de funcionamiento a las nuevas demandas del marco normativo.

Igualmente, se informó sobre las obligaciones de las empresas en cuanto al conocido como «Programa de Cumplimiento», y como puso de manifiesto Javier San Martín, y la respuesta a todas las necesidades que legislativamente se imponen a las empresas, dando salvaguarda a cualquier situación irregular que pueda presentarse tanto para la propia sociedad como para sus directivos.

Por su parte, Francisco Javier Lara incidió en el tema de la seguridad jurídica, con protocolos aceptados y adaptados a la norma, formulados siempre por un experto y herramientas precisas para las sociedades mercantiles, apuntó la Cámara de Comercio de Málaga.