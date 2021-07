Hasta hace poco más de un mes, Joaquín Morales no tenía ningún vínculo con la Asociación Espalola Contra el Cáncer en Málaga, salvando alguna donación puntual como el resto de la población. A día de hoy, es el presidente de dicha asociación. Asegura que asume el cargo con mucha ilusión y ganas de ayudar a toda la sociedad malagueña.

¿Qué motivo le empujó a presentarse candidato para presidir la AECC Málaga?

La idea incial no fue mía. Desde la asociaicón me dijeron que podría tener el perfil que estaban buscando para el nuevo presidente de la sede provincial y yo acepté la propuesta. La verdad es que me sorprendió mucho, pero creo que es un reto precioso. Nunca me ofrecieron que fuera directamente presidente, sino participar en un proceso de selección profesional. Eso sí, no tardé ni medio segundo en decir que sí, que quería participar. Finalmente, después de un proceso muy largo por el alto nivel que había, me seleccionaron a mí. No sé si acertaron eligiéndome, pero lo que si sé es que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para elaborar las cosas bien y ayudar en todo lo que pueda a la asociación.

Ante su nuevo cargo, ¿cuáles son los objetivos principales que quieres alcanzar?

Los objetivos que quiero conseguir para la asociación son muchos y muy ambiciosos. Tengo claro cuál es mi misión: ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familiares. También, y no menos importante, contribuir a la prevención y a la investigación. Aquí es donde quiero y voy a poner el foco. Para todo esto es necesario diseñar una estrategia y en eso es en lo que estoy centrado ahora. Otro de los objetivos que tiene el equipo al completo es aumentar las unidades móviles de cuidados paliativos, de las cuales una ya se encuentra en Marbella. Asimismo, queremos involucrar a la gente joven a la AECC. La asociación cuenta con muchísimos voluntarios que trabajan de forma altruista y con ilusión, pero queremos bajar la media de edad e involucrar a la juventud para que también contribuya en esta necesaria tarea. Málaga es muy solidaria y cada vez que le pedimos algo siempre nos lo da, por lo que sé que en este caso no va a ser menos. Además de todo esto, aumentar las viviendas y residencias solidarias para las familias de pacientes que no tengan los suficientes recursos económicos para cubrir los gastos. Por último, pero no menos importante, queremos ampliar las delegaciones en la provincia porque no puede haber ninguna localidad sin su sede de la AECC. Son muchos los proyectos que tenemos.

Sé que lleva poco tiempo, pero ¿cómo están siendo sus primeros días como presidente de la asociación?

Estoy centrado en adquirir conocimientos y en escuchar y aprender de todos. Por esta razón, estoy visitando todas las sedes locales de la asociación. De ellas no me interesan los muebles o las sillas, sino las personas que las integran. Estoy conociendo toda la estructura y toda la organización de la AECC Málaga, que es una de las más importantes de España y la cual cuenta con mucho apoyo y cariño de la sociedad. Estoy en una fase inicial que consiste en captar ideas y entender.

¿Qué considera que es lo que le puede aportar a la AECC Málaga?

Hay algo que sé hacer muy bien y no por listo, sino por viejo: gestionar. Soy empresario y sé gestionar, por lo que voy a intentar es medir los indicadores relevantes y las necesidades de la asociación. Siempre digo que lo que no se mide no se puede mejorar, pues lo importante es saber cuál es el estado actual de la asociación para plantear unos objetivos, diseñando estrategias para alcanzarlos y no parar de trabajar hasta conseguirlos. Esta es la línea en la que espero ser útil. Bueno, en esta y en todas las líneas que hagan falta, por supuesto.