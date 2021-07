La provincia de Málaga mantiene sus embalses al 51,79% de su capacidad en este momento, justo en el arranque de la temporada alta. Los porcentajes de reservas oscilan entre el 29,15% del pantano de La Viñuela o el 37,33% del embalse del Guadalhorce, a ese 80% que tantas veces ha mantenido la presa de La Concepción, en el entorno de Marbella.

Con estos números, la Junta de Andalucía subraya por segundo verano consecutivo que el abastecimiento «para consumo humano está garantizado en este momento». Y se reconoce que el campo no mira al cielo con las preocupaciones de periodos graves de sequía, que se han sufrido en un pasado no tan lejano. Para llegar a esta situación, no obstante, ha habido que aplicar cuotas restrictivas en sectores como el subtropical de la comarca de la Axarquía.

Para el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, la primavera ha sido descorazonadora respecto a la posibilidad de compensar el déficit arrastrado. Porque desde el inicio del presente año hidrológico, a finales del pasado verano, han podido almacenarse por precipitaciones 80 hectómetros cúbicos menos. «La primavera ha sido nula y no se ha recuperado nada de lo esperado. No iba mal el año pero la primavera ha sido nefasta. Pasaban de largo las tormentas, muchas veces hacia Granada y Almería», lamenta.

La esperanza es la de que el nuevo año hidrológico arranque con más precipitaciones que en anteriores ejercicios, de forma que se pueda alejar definitivamente el fantasma de la sequía. Y también indican los portavoces sindicales del campo que es vital el impulso a nuevas infraestructuras hídricas que, una vez que vuelva el turismo, no atenacen las reservas en las distintas comarcas malagueñas.

Pero dónde hace falta que llueva más. En términos absolutos, allí donde más se riega, en la Axarquía, es donde más reservas hay. La Viñuela es el mayor de los embalses malagueños por capacidad. Aunque sea porcentualmente el que menos agua mantiene almacenada, sus 165 hectómetros cúbicos de ahora son el máximo de la provincia en términos absolutos. Sólo se le acercan los 153,3 hectómetros del embalse de Guadalteba (71,77% de su capacidad total).

El tercer pantano con más agua retenida es la presa del Guadalhorce, con 125,72 (37,33% del total). Les sigue el pantano Conde del Guadalhorce, con 66,49 hectómetros (62%). Y después figuran los 61,85 hectómetros de La Concepción, al que apenas le resta un 20% de capacidad de almacenamiento. Es este último territorio el menos necesitado de recursos, debido a que la agricultura en el litoral occidental es prácticamente residual.

Acerca de esas restricciones que de momento no serán necesarias en el regadío de la Axarquía, Bellido recuerda que las medidas aplicadas han permitido alcanzar julio «en una situación que está dentro de lo previsto. Se aplicó el recorte necesario en su momento y no se va a modificar. Hay agua garantizada para todo el verano. No obstante, estamos esperando que vengan lluvias tempranas. Si no llegan se podría complicar bastante, porque la dotación ya está por debajo de lo normal», alega.

El sindicato COAG también se muestra preocupado respecto al próximo año hidrológico, aunque el actual se pueda completar sin limitaciones que durante anteriores periodos de sequía se adelantaron incluso a Semana Santa. Sus portavoces apuestan asimismo por medidas como la interconexión entre cuentas, con lo que se garantizaría el suministro para riego agrícola en un territorio tan competitivo «como es la comarca de la Axarquía».

Estos portavoces indican que en futuros planes debieran contemplarse nuevos espacios de almacenamiento. A los embalses ya mencionados, hasta alcanzar los casi 617 hectómetros cúbicos que permanecen almacenados a estas alturas del año, hay que añadirles los 21,72 hectómetros del embalse de Casasola, que está al 54,5% de capacidad, así como los 22,34 de la presa del Limonero, que lo sitúan al 53% de su capacidad.

Otro factor al que recurren los agricultores es el relacionado con los continuados anuncios de iniciativas para propiciar el uso en el campo de las aguas regeneradas en las distintas depuradoras. Alegan que esos sistemas «requieren de obras, pruebas, de manera que no se trata de una iniciativa que pueda estar lista de un día para otro», remarca Asaja Málaga.

Mientras llegan esas infraestructuras, el campo malagueño va a mirar al cielo, a la espera de que vuelvan lluvias y vuelos turísticos.

Un 20% menos de precipitaciones, respecto a 2020

Las lluvias recogidas en los embalses de la provincia desde el inicio del año hidrológico, a finales del pasado verano, suponen un 20% menos de volumen almacenado. En los últimos diez meses se han contabilizado 319,45 hectómetros cúbico, unos 80 menos que en 2020. Así lo recogen la red pública encargada de ofrecer en tiempo real cómo evolucionan los pantanos. Hace un año fueron prácticamente 400 hectómetros cúbicos.