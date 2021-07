Esperanza Gómez, la máxima representante de Más País en Andalucía, concede una entrevista a la Opinión de Málaga para repasar los puntos principales de su programa y confirma la intención del partido de presentarse a las municipales en las próximas elecciones.

Uno de los ejes de vuestro programa se podría decir que es lo ecológico, lo verde: ¿Qué medidas serían su prioridad?

Lo primero que hay que hacer es utilizar la transición ecológica para crear empleo de calidad. Esto se logra con medidas concretas como llevar a cabo un programa para ‘abrigar los edificios’, es decir, para que en las casas no haga ni tanto calor en verano ni tanto frío en invierno logrando un ahorro de energía.

Otra medida estaría relacionada con la implantación de placas solares en los edificios públicos, las cuales se pueden fabricar en España.

¿En qué le beneficiaría a la provincia de Málaga que Más País consiga representación en el parlamento andaluz?

En Málaga hay una gran tasa de paro y de desigualdad, problemas en la educación pública y fallos en el sistema sanitario, para solventarlos creemos que un partido como el nuestro sería el indicado para la provincia.

¿Qué carencias ve en Málaga?

Existe un sector predominante que es el del turismo pero considero que se debe diversificar la economía. No todo se puede basar en un sector concreto, hay otras maneras de producir y de mover la economía.

¿Cómo diversificaría dicha economía dejando a un lado el turismo?

Al apostar por la transición ecológica se crea empleo de calidad, hay que fomentar una reindustrialización de Andalucía con una administración emprendedora que sea capaz de atraer inversiones privadas.

¿Se cuidan lo suficiente las zonas verdes de la provincia?

Se podría hacer mucho más, el Partido Popular quiere ponerse la etiqueta de verde pero no es real, solo hay que ver el hotel que planean construir en el puerto de Málaga. Desde Más País Andalucía nos parece una barbaridad que el PP se plantee edificar en dicha zona sin ningún tipo de pudor rompiendo con el paisaje.

Francisco de la Torre lleva 21 años dirigiendo la capital malagueña, ¿cómo valora su gestión?

Los malagueños necesitan un alcalde que se preocupe más de las necesidades de toda la ciudadanía y no solo de los más privilegiados.

¿Se va a presentar Más País a las municipales?

Sí, estamos trabajando para presentar la candidatura cuando llegue el momento. De hecho Málaga y Sevilla son las dos provincias donde tenemos más fuerza así que vamos a presentarla en Málaga y en casi todos sus municipios.

¿Algún punto en común que comparta su formación con el actual gobierno de la Junta?

No, intentan dar una imagen amable alejándose de la figura de Ayuso pero se está produciendo un desmantelamiento de los servicios públicos, de la educación y la sanidad, de una manera paulatina. Ahora mismo no tengo nada en común con el actual gobierno de la Junta.

No está de acuerdo con la decisión de la Junta de ampliar una hora el horario de las terrazas, ¿por qué?

No se trata tanto de si las terrazas abren una hora más o menos sino de no lanzar el mensaje de que como vamos bien podemos seguir abriendo la mano porque no es cierto. Si uno mira los datos de contagios son preocupantes, lo que no puede ser es que ahora abramos una hora más y dentro de dos semanas tengamos que cerrar varios municipios porque resulta que la incidencia ha subido demasiado.

¿Ustedes cerrarían?

No, pero hay que escuchar a las autoridades sanitarias y en el caso de las terrazas dichas autoridades no tenían claro que abrir una hora más fuera lo mejor.

¿Y si los técnicos dijeran que es mejor cerrar en vez de a las una de la madrugada a las seis de la tarde?

Entonces sí cerraríamos, hablamos de profesionales que quieren que la pandemia pase lo antes posible.

¿Habría una coalición entre PSOE y Más País en Málaga si obtuvieran representación?

Yo lo que sé es que si nuestros votos dan para arrebatarle el gobierno municipal al Partido Popular irán destinados a dicho fin. No nos basaremos tanto en coaliciones prelectorales sino una vez que lleguemos al Ayuntamiento utilizaríamos la confianza depositada por los votantes en nosotros para que se produjera un cambio en Málaga.

¿Qué servicios públicos reforzaría si gobernara en Andalucía?

Lo primero que me sale es la educación, estamos asistiendo a un desmantelamiento de la educación pública.

Se están reduciendo los recursos destinados a las niñas y niños con necesidades educativas especiales, como los que presentan algún tipo de discapacidad.La única manera de lograr un cambio a medio-largo plazo es cambiando la educación para conseguir la igualdad de la ciudadanía.

Estuvo en la concentración para reclamar Justicia para Samuel, ¿qué falla para que en España se cometan asesinatos simplemente por la orientación sexual de una persona?

Hay un problema de educación, la cual se debe reforzar en los colegios. Vamos al revés, el pin parental nos lleva por el camino opuesto. Hay muchos colegios en los que los profesores no incluyen actividades para hablar sobre la diversidad sexual porque tienen miedo de que se comunique y tengan un problema. Vox le susurra a Juanma Moreno lo que puede hacer y lo que no.

¿Cómo puntúa el ritmo de vacunación en Andalucía?

Tenemos a todo el personal sanitario que debería estar en los ambulatorios vacunando por lo que eso es hacer trampa. Me gustaría que se hubiera optado por mantener los servicios sanitarios a pleno rendimiento sin parar la vacunación.

¿Estarán vacunados los estudiantes de instituto antes del comienzo de las clases en septiembre?

Me parece que no, el ritmo de vacunación va a descender mucho porque se están recibiendo menos dosis. Me da la impresión que no va a dar tiempo.