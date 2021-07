Tarifa y Conil de la Frontera (Cádiz), Aguilar de la Frontera y Villanueva de Córdoba, y Peal de Becerro (Jaén) son los municipios andaluces de más de 5.000 habitantes que superan este miércoles 14 de julio la tasa de 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para decretar cierre perimetral con aval judicial, a escasas horas de que los comités provinciales de alerta de salud pública se reúnan para revisar las restricciones vigentes por municipios. En idéntica situación están los pueblos malagueños de Istán (1.272), Benaoján (1.170), Montejaque (1.054), Casarabonela (1.034) y Ojén (1.022).

El miércoles pasado, la Junta de Andalucía acordó pedir ratificación previa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para restringir la libertad de movimiento y el cierre de actividad no esencial en el municipio jiennense de Peal de Becerro, mientras que decidió no solicitarla para Conil de la Frontera aunque también presentaba una tasa de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. A pesar de ello, el TSJA acordó no ratificar la orden de 7 de julio de 2021 de Salud.

Según se informó desde el TSJA, la Sala consideró que la orden de la consejería de Salud no cumplía los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida.

De acuerdo con los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, consultados por Europa Press, 28 municipios superan la tasa de 1.000 casos en 14 días --doce más que hace siete días--, pero sólo cinco de ellos cuentan con más de 5.000 habitantes, Peal de Becerro (1.851), Conil de la Frontera (1.440), Tarifa (1.176), Aguilar de la Frontera (1.076) y Villanueva de Córdoba (1.061).

Te puede interesar: Provincia Tasa de incidencia del Covid-19 en los 103 municipios de Málaga

De los 23 municipios con tasa Covid superior a 1.000 pero menos de 5.000 habitantes en los que los comités provinciales de alerta de salud pública tendrán que decidir si aplican o no cierre perimetral, cinco se encuentran en Córdoba y otros cinco en Málaga, cuatro en Jaén y otros cuatro en Granada, tres en Almería y dos en Huelva. Sevilla es la única provincia andaluza sin municipios con tasa superior a 1.000.

Estos municipios son Almócita (1.136), Armuña de Almanzora (2.000) y Tíjola (1.381) en Almería; Santaella (1.517), Cañate de las Torres (2.155), Pedro Abad (3.090), Pedroche (1.889) y El Viso (1.628) en Córdoba; Ugíjar (3.973), Aldeire (1.269), La Calahorra (2.245) y Agrón (1.153) en Granada; Niebla (1.312) y Santa Bárbara de las Casas (1.725) en Huelva; y Lopera (1.807), Cambil (1.118), Valdepeñas de Jaén (1.032) y Aldeaquemada (1.470) en Jaén.