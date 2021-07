Los vándalos irrumpieron por la videovigilada calle Larios esta semana para dejar a su paso seis expositores vacíos, después de derribar a patadas una docena de fotos, así como dejar un séptimo expositor con un par de fotos dañadas. Una de estas imágenes agredidas es el cartel anunciador de la exposición 'Otros mundos, el Pacífico en Málaga', inaugurada en calle Larios el pasado lunes, con cincuenta imágenes de Papúa Nueva Guinea realizadas por el ex embajador de la UE en este archipiélago y en las islas Salomón, Juan Carlos Rey Salgado. La exposición podrá verse hasta el 31 de julio, aunque de las 50 fotos ya sólo quedan 38.

La muestra, que ha sido organizada por la Academia Malagueña de Ciencias y la Sociedad Económica de Amigos del País, tiene su complemento en la colección de objetos melanesios de Juan Carlos Rey Salgado que hasta fin de mes puede verse en la Económica.

11 de las fotos atacadas han podido ser recuperadas por la Policía Local, aunque algunas de ellas se encuentran en mal estado, informó este viernes el presidente de la Academia de Ciencias Fernando Orellana, que explicó a La Opinión que "el primer día ya faltaban tres (expositores) y ahora faltan seis".

Fuentes de la Policía Local confirmaron a este diario la recuperación de las fotos y su traslado a dependencias policiales para evitar males mayores, así como que los responsables de la muestra tenían previsto recogerlas a lo largo de este viernes.

Investigación en marcha

Las fuentes añadieron que hay una investigación en marcha para la identificación de los autores de unos actos vandálicos grabados por las cámaras de seguridad que el Ayuntamiento de Málaga posee en la zona.

A este respecto Juan Antonio Camiñas, comisario de la exposición, informó por su parte de que la Policía Local ha podido identificar por las cámaras de vigilancia a un primer grupo de chicos que atacó a patadas las fotos, y otro día a un grupo de chicas que hizo lo mismo.

«Por motivos de seguridad los expositores no llevan cristal, las láminas tienen un pequeño refuerzo y luego un corcho de plástico que si se parte, también se parte para el otro lado», comentó el presidente Fernando Orellana.

Por su parte Juan Antonio Camiñas también informó de que la muestra está valorada en unos 4.500 euros como mínimo y que los organizadores han decidido no reponer las fotos atacadas, «porque no queremos dar la apariencia de que aquí no pasa nada». El comisario de la muestra calificó de «una vergüenza» estos ataques e hizo la siguiente reflexión: «Si Cultura del Ayuntamiento nos dice que esto pasa, no se nos ocurre gastarnos el dinero que nos hemos gastado».

Juan Antonio Camiñas precisó que estas actuaciones se deben «a cuatro cafres, no es la ciudad».

Para tratar de compensar los ataques de estos jóvenes vándalos la Academia Malagueña de Ciencias ha decidido colgar en su página web un enlace con las 50 imágenes originales de la muestra en pdf.