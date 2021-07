La ciudad de Málaga ha guardado este viernes por la mañana un minuto de silencio como homenaje a Mari Ángeles, la mujer de 46 años que este jueves era asesinada presuntamente por su pareja, quien después se quitaba la vida.

El alcalde, Francisco de la Torre, trasladaba en un mensaje en su cuenta de Twitter, su pésame a los familiares e indicaba que este minuto de silencio se celebraría las 10.00 horas ante las puertas del ayuntamiento de la capital, donde han acudido vecinos y vecinas con las manos pintadas de morado, en señal de rechazo a este nuevo crimen machista ocurrido en la ciudad. Además, las banderas del consistorio estarán a media asta viernes y sábado en señal de duelo.

Será "en homenaje a María Ángeles, víctima del crimen que se ha producido esta mañana en nuestra ciudad". También ha mostrado De la Torre el pésame a los familiares de la mujer así como el "absoluto rechazo de Málaga a la violencia machista".

Este crimen machista ha sido condenado por todas las fuerzas políticas de la ciudad. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, mostraba su rotunda condena: "La escalada de asesinatos por violencia machista está siendo horrorosa, hay que actuar desde todo el conjunto de la sociedad, sin paliativos, para erradicar este mal que se ha cobrado la vida hoy de una mujer de nuestra ciudad".

"Mis pensamientos hoy están con sus familiares y amigos, una vida segada por la sinrazón y el odio machista. Ninguna palabra dará consuelo en estos momentos. Por eso, creo que debemos no solo mostrar nuestra repulsa, sino también poner todo nuestro empeño para que la violencia de género no tenga cabida en nuestra sociedad, sean cuestiones del pasado y no tengamos que lamentar nunca más ninguna muerte. Es cierto que hemos avanzado mucho, pero en días como hoy se pone de relieve que queda mucho por hacer", ha finalizado Pérez.

Desde la confluencia de Podemos e IU en el Consistorio, la portavoz, Paqui Macías, compartían la condena de la formación morada, mostrando su rechazo al mismo: "Otro asesinato machista en Málaga. Es insoportable". Además, ha enviado apoyo y cariño a familiares y seres queridos de la víctima.

La portavoz adjunta, Remedios Ramos, lamentaba también este "terrorismo machista, terrorismo patriarcal" así como al "maldito machismo", calificando al supuesto autor de los hechos como "maldito terrorista".

La mujer, de 46 años era asesinada en plena calle en Málaga capital con una escopeta, presuntamente por su pareja sentimental, que después se ha disparado a sí mismo, confirmándose también su fallecimiento.