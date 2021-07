El número de contagios entre la población más joven malagueña continúa aumentando de forma desenfrenada. En las últimas 24 horas, la incidencia acumulada ha aumentado casi 100 puntos en la franja de edad que comprende a malagueños y malagueñas de entre 15 y 29 años.

La tasa de incidencia acumulada a 14 días entre los jóvenes se sitúa ya en 1.780,3 casos por cada 100.000 habitantes tras sumar 98,8 puntos en la última jornada. El aumento de casos en esta franja de edad no aminora su crecimiento, ayer se registraron 552 nuevos casos. El total de jóvenes contagiados asciende así a 28.362 y supone ya el 23,64% del total de positivos de la provincia.

El caso de Málaga es el de mayor preocupación a nivel andaluz. Los jóvenes malagueños son, con diferencia, los que más contagios están presentando en relación al resto de Andalucía. Con esta tasa de incidencia, a la provincia la separa un abismo de Almería -639,1 casos por cada 100.000 habitantes-, la provincia que menos casos está registrando en esta franja de edad. Cádiz sigue, no muy de lejos, los datos de la provincia, arrojando una tasa de incidencia de 1.266,3 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Córdoba, 1.045,5 casos; Granada, 1.002,4 casos; Huelva, 861 casos; Jaén, 807,6 casos y Sevilla con 652,9 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, las mujeres copan más de la mitad de los casos en esta franja de edad. En la última jornada, se han registrado 300 nuevos contagios pertenecientes a malagueñas de entre 15 y 29 años. El porcentaje de positivos en mujeres jóvenes es del 52,9%, mientras que el de hombres es del 47,59%. De este modo, el total de contagios en este grupo poblacional asciende a 14.925 en el caso de las mujeres y a 13.428 en el de los hombres.

El constante aumento de contagios entre la población más joven y los alarmantes datos que día tras día arroja la Consejería de Salud, no obstante, no se están viendo reflejados en la presión hospitalaria ni en el número de fallecimientos en la provincia. Los ingresos en Málaga ascienden a 8.661 desde que empezó la pandemia, tras sumas 30 nuevos hospitalizados en las últimas 24 horas. Del mismo modo, la provincia no ha notificado ningún fallecido mientras que 162 malagueños se suman ya a las 105.140 personas que han superado la Covid-19.

Un 17,4% vacunados

La esperanza continúa depositada en la vacunación y todos los esfuerzos se centran ahora en el rápido avance de la inoculación a los grupos de edad más jóvenes.

En Málaga son 30.518 las personas de entre 20 y 29 años que ya han sido inoculados con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Estas cifras representan, únicamente, un 17,4% del total y requiere de un mayor avance para frenar la propagación del virus.

Por su parte, este porcentaje es de un escaso 1% entre los malagueños de 12 a 19 años -1.408 inoculados-. La Junta de Andalucía ha manifestado en contadas ocasiones su intención de alcanzar la inmunidad colectiva a finales del mes de agosto. Por el momento, el proceso de vacunación se amplió esta semana hasta los malagueños de 25 años y continuará avanzando a buen ritmo siempre que la disponibilidad de dosis lo permite, indica el Gobierno andaluz.