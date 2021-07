La Comisión de Ordenación del Territorio dio cuenta el pasado lunes de la nueva ordenanza que permitirá a la grúa retirar los vehículos de movilidad personal o patinetes eléctricos y las bicicletas mal estacionadas y llevarlas, luego, al depósito.. El texto aún no ha entrado en vigor. El lunes recibió el 'visto' de la última Comisión de Movilidad, y ahora debe ir a Pleno para recibir la aprobación inicial. Luego, saldrá a exposición pública para que cualquiera pueda alegar y es precisamente en ese trámite cuando se modifica o no el texto según las alegaciones y siempre y cuando estas se estimen. Una vez superado este trámite, habrá de ir de nuevo a Pleno para su aprobación definitiva, que no será eficaz hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Serán las empresas propietarias de los patinetes eléctricos las que tendrán que abonar la multa y el precio del servicio de la grúa para poder recuperar sus vehículos. Hasta ahora, el Ayuntamiento se encargaba de llevar a cabo esta función pero no tenía la posibilidad de cobrar a las empresas.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 2 de julio el proyecto de ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente a los servicios de retirada de vehículos de espacios afectos al uso público y traslado al depósito municipal. De esta forma, una de las principales novedades es que se incluye la retirada y depósito de patinetes eléctricos y bicicletas, al ser considerados vehículos por la nueva normativa estatal (Reglamento General de Vehículos) y contemplarse así en la ordenanza de Movilidad. Es decir, que serán retirados de la calle cuando se dé el caso y llevados al depósito de vehículos.

Y de este modo ya se actúa en las calles de la capital malagueña, donde la grúa ya se ha llevado los primeros vehículos que estaban mal aparcados.