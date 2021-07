Juan Cassá, el edil no adscrito y exportavoz de Ciudadanos, es la clave de bóveda del Ayuntamiento, a su pesar o con gozo interno. Ya ha votado en tres comisiones contra los intereses del equipo de gobierno, lo que es grave porque él es el concejal número dieciséis, el que da la mayoría absoluta al equipo de gobierno de coalición entre el PP y Cs, que suman 15. La oposición, ya lo saben, suma 15 también. El caso es que hoy, en las ruedas de prensa previsas al pleno ordinario de julio, que se celebra mañana, se han presentado numerosas mociones urgentes, pero el protagonista indiscutible de la sesión de mañana va a ser Cassá. Él no ha comparecido, de hecho, hoy, como sí era habitual en otro edil no adscrito, Juan José Espinosa, que incluso presentaba mociones.

La pregunta clave es si sólo ha votado puntualmente en contra de varias iniciativas o va a seguir así todo el mandato y cuando lleguen los proyectos clave del equipo de gobierno estos correrán peligro de no salir adelante. El alcalde, Francisco de la Torre, ha dicho que no hay "problemas para que la gobernabilidad esté garantizada", dice que se reunió con él el pasado sábado para explicarle el proyecto de oficinas de la esquina de oro del Puerto, contra el que votó el asturiano, y que hay que mejorar el flujo de información con él."Hablé con Cassá, como él me pidió, le expliqué el proyecto de oficinas en la esquina del puerto". "Percibo de esa conversación la necesidad de que los asuntos que van a comisión y pleno sean transmitidos al señor Cassá con mayor información, garantizar la facilidad de la información, que se viene haciendo, pero hacerlo aún más". En su opinión, hay que "facilitar más información, y eso es lo que vamos a hacer".

Preguntado por la gobernabilidad y por las futuras votaciones de Cassá, ha dicho el regidor que hay que "esperar a mañana" y ante la insistencia ha preguntado "¿quiere que saque la bola de cristal?". Y ha añadido que, desde que abandonó Cs, ha estado "en línea coincidente con el equipo de gobierno" y ha recordado que después de dejar el partido, hubo en los medios "un silencio muy expectante", y según se supo después hubo contactos con el PSOE y Adelante Málaga en cuanto al Ayuntamiento y a la Diputación; se pudo hablar sobre un cabio político en la corporación, pero Cassá ha mantenido "su compromiso político" y lo demostró cuando desoyó los cantos de sirena de una posible moción de censura. "He coincidido con Cassá en hacer más abierto y frecuente el contacto y la información".

Noelia Losada, portavoz de Cs, ha dicho: "No tengo ya contacto con Cassá, no pierdo el tiempo con él, sus acciones no obedecen al interés general de Málaga, sino al suyo particular, yo seguiré trabajando por el interés de Málaga", mientras que el líder de la oposición, el socialista Daniel Pérez, ha indicado: "Desconocemos qué va a votar Cassá, nosotros tenemos muy claras las propuestas", mientras que la portavoz de IU y Podemos, Paqui Macías, ha señalado: "El PP depende del voto de un concejal tránsfuga, no tiene ninguna estabilidad, esperaremos a mañana, no sabemos si ha habido alguna negociación".