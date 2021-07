El exárbitro internacional de fútbol Antonio Jesús López Nieto es el nuevo presidente del Unicaja, del club de baloncesto, algo que no gusta mucho a la edil de Deporte y portavoz de Cs, Noelia Losada, quien ha recordado que se pidió una aportación mayor a las instituciones para ayudar al equipo, ella misma pidió un esfuerzo por subir la cantidad en 100.000 euros, desde los 325.000 euros iniciales. "No voy a consentir que ese apoyo extraordinario vaya a un puesto que antes no estaba retribuido", ha dicho hoy en rueda de prensa.

De esta forma, ha indicado: "Si no cobra, ningún problema". "Hasta ahora ningún presidente ha cobrado, pero tengo la sensación de que esa no es la idea". Antes, ha criticado que el nombramiento de López Nieto haya sido motivado por factores políticos, según ha insinuado. "Me da la impresión de que que en este nombrabiemto ha primado la política", ha indicado, para insistir en que el nombramiento en sí le ha parecido "sorpresivo" y considera que en las entidades deportivas han de ser "entidades en las que prevalece el deporte".

Ha insistido en que se pidió un esfuerzo extraordinario a las instituciones para sacar adelante el equipo de baloncesto, "Unicaja lleva el nombre de Málaga" por todo el país, no es sólo un club de baloncesto, es mucho más, una realidad que genera un amplio retorno para la ciudad. "Probablemente el nuevo presidente tenga nueva remuneración". Dice Losada que ya sabe que eso no se va a aprobar en un inminente consejo de administración, pero sí puede ocurrir en próximos. "Tradicionalmente esa institución deportivaha estado al margen de la política", ha sentenciado.