El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 70 millones de euros en el primer semestre del presente ejercicio, lo que supone un aumento del 15% respecto a junio de 2020, y dicho resultado se produce a pesar de las nuevas dotaciones extraordinarias realizadas por la situación COVID-19, en un semestre en el que la entidad ha reforzado su ratio de solvencia CET-1 en 3,3 puntos porcentuales (p.p.) hasta el 19,2% y la de capital total en 3,7 p.p. hasta el 21,0%. Este aumento en el nivel de solvencia se produce tras recibir con anterioridad al cierre de junio la autorización por parte de las autoridades supervisoras, que le permite aplicar modelos internos A-IRB en la determinación de los requerimientos de capital regulatorio.

Este incremento sustancial de las ratios de capital, junto con los 236 millones de euros de dotaciones extraordinarias realizadas desde el inicio de la pandemia, que han permitido mejorar las coberturas 8,1 puntos porcentuales, son una parte relevante de la trayectoria con la que Unicaja Banco ha afrontado una etapa marcada por la incidencia de la crisis sanitaria, y que se resume en una situación de enorme fortaleza para abordar la esperada recuperación económica y la integración de Liberbank.

Adicionalmente a la mejora del capital, las principales claves de los resultados de Unicaja Banco en el primer semestre han sido: la mejora de la rentabilidad del negocio básico; el crecimiento de la actividad de negocio; la reducción continuada de los gastos de explotación; la disminución de los activos no productivos, reforzando los altos niveles de coberturas, y las elevadas ratios de liquidez que la entidad mantiene.

Al incremento de los resultados ha contribuido el que Unicaja Banco ha sido capaz de mejorar su margen básico (margen de intereses + comisiones) un 5,1% en relación con el mismo período del ejercicio anterior. Dicha mejora se produce tanto en el margen de intereses (+2,8%) como en los ingresos por comisiones (+10,6%). Por otro lado, la contención de costes sigue siendo uno de los pilares de la gestión del Banco, habiéndose reducido los gastos de explotación, en relación con el mismo período del ejercicio 2020, en 8 millones de euros (-2,7%). Todo ello ha llevado a la entidad a la mejora de su resultado básico (margen de intereses + comisiones - gastos de explotación) en un 27,3% en términos interanuales.

Por otro lado, Unicaja Banco ha continuado reduciendo sus activos no productivos (NPAs) e incrementando al mismo tiempo el alto nivel de las coberturas en 4,4 puntos porcentuales en doce meses. Por último, la situación de liquidez continúa siendo holgada y manteniendo niveles elevados, situando la ratio Loan to Deposit (LTD) en el 64,2%, mientras que la aplicación de los modelos anteriormente indicada ha ampliado el exceso de capital total frente a los requerimientos SREP hasta los 1.664 millones de euros.

La entidad ha logrado una reducción interanual de los gastos de explotación del 2,7%

La autorización a Unicaja Banco por parte de las autoridades supervisoras para la aplicación de modelos A-IRB responde a la solicitud realizada en enero de 2020 por Unicaja Banco sobre el cálculo del requerimiento de capital relativo al riesgo de crédito de determinadas carteras (minorista no pyme). Además, supone el primer hito de un camino que permitirá a Unicaja Banco solicitar la extensión de la aplicación de modelos internos a otras carteras y riesgos, optimizando de manera adicional su capital y la gestión de riesgos y pone de manifiesto también las capacidades de la entidad en el desarrollo de modelos internos y su aplicación en la gestión. Por último, la aplicación de dichos modelos permite al Grupo un incremento sustancial en sus ratios de capital, que, aplicando los modelos autorizados, sitúan la ratio CET-1 en el 19,2 % y la de capital total en el 21%, con un incremento de 3,3 p.p y 3,7 p.p. con respecto al mismo cierre de 2020.

Mejora de la rentabilidad del negocio

El beneficio del semestre ha mejorado un 15% en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. La mejora de resultados se ha visto sustentada en la mejora de la aportación del negocio básico, la reducción de los costes de transformación y la reducción de las necesidades de saneamientos, a pesar de que Unicaja Banco ha continuado en el primer semestre fortaleciendo su buena posición de partida, realizando nuevas dotaciones extraordinarias por la situación COVID-19 (11 millones de euros en este segundo trimestre del ejercicio, para alcanzar 36 millones en 2021), orientadas a la cobertura adicional de los impactos que la evolución final de la pandemia pueda tener sobre su cartera de crédito. Con ello, el beneficio neto del semestre ha aumentado el 15% hasta 70 millones, y habría alcanzado sin las citadas provisiones extraordinarias 95 millones, lo que habría supuesto un ROE del 4,9%.

El primer factor que ha permitido la generación de resultados es la mejora del margen básico, que aumenta un 5,1% con respecto al mismo período de 2020.

En este sentido, el margen de intereses ha registrado un incremento interanual del 2,8%, con una mejora de los costes de financiación tanto minorista como mayorista. Por otro lado, cabe destacar también la mejora, en el segundo trimestre de 2021, del margen de clientes de las nuevas operaciones realizadas.

Adicionalmente, los ingresos por comisiones registran un incremento interanual del 10,6%, impulsadas por el aumento de los ingresos por servicios de cobros y pagos, así como de las comisiones por servicios de valores y productos financieros no bancarios, impulsadas por la evolución de los fondos de inversión.

Otro factor fundamental de la gestión del semestre ha sido la continuación de la política de contención y reducción de los gastos de explotación, fortalecida desde el comienzo de la pandemia, habiéndose conseguido reducirlos en los últimos doce meses un 2,7%. Con todo ello, el resultado básico de la entidad ha crecido un 27,3% en los últimos doce meses, pasando de 102 millones en el primer semestre de 2020 a 130 millones en el mismo período de 2021.

El último factor relevante ha sido la disminución del coste del riesgo, acorde con la mejora en la situación general de la pandemia y el esfuerzo realizado en el ejercicio anterior. No obstante, Unicaja Banco continúa de manera prudente incrementando los niveles de cobertura de su cartera crediticia, mediante una política rigurosa de reclasificación de operaciones a stage 2 y a dudoso subjetivo, así como con la creación adicional de coberturas extraordinarias que tienen en cuenta las incertidumbres respecto a los impactos de la pandemia. En este sentido, el saneamiento neto del crédito efectuado en el primer semestre de 2021 supone un coste del riesgo de 54 puntos básicos, que, eliminando el efecto de determinadas ventas de cartera (45 p.b. sin este efecto) y las provisiones extraordinarias relativas a la pandemia, dejaría el coste del riesgo recurrente en 19 puntos básicos, nivel ligeramente superior al de 2020.

Impulso de la actividad comercial

La actividad comercial del Grupo continúa mejorando trimestre a trimestre desde la irrupción de la pandemia. En este sentido, destaca el aumento registrado en este semestre, comparado con la última mitad de 2020, en la formalización de nuevas operaciones de préstamos, del 96% en el sector privado: tanto en particulares, donde con un aumento del 55%, se alcanzan niveles de producción semestral máximos de los últimos dos años, como en empresas, con un crecimiento del 149% sobre la producción del segundo semestre de 2020. Este aumento de la producción ha permitido registrar un incremento neto (2,3%) en el saldo de crédito no dudoso (performing) del sector privado con respecto al cierre de 2020, mientras que el total crédito no dudoso a clientes ha crecido un 2,2% con respecto al cierre de 2020.

Unicaja Banco sigue reduciendo de manera recurrente sus activos no productivos en un 14,7%

Por otro lado, los recursos de clientes han registrado un nuevo incremento, del 2,1%, en el segundo trimestre de 2021, lo que ha elevado la variación interanual al 7,5%. Los aumentos se producen tanto en los depósitos en balance (1,8% en el trimestre y 6,9% interanual) como en los captados mediante productos de fuera de balance y seguros (3,4% en el trimestre y 9,5% interanual). Por productos, destacan los aumentos en Administraciones públicas (18,4% en el trimestre y 39,3% interanual), en las cuentas a la vista del sector privado (1,5% en el trimestre y 11,0% interanual) y en fondos de inversión (4,1% en el trimestre y 17,0% en el conjunto de los doce últimos meses).

Continúa la reducción de los activos no productivos

La entidad ha sido capaz de seguir reduciendo de manera sostenida sus activos no productivos -NPAs- (dudosos más adjudicados inmobiliarios). Con una disminución de 173 millones de euros en el primer semestre del ejercicio (-7,6%), la reducción acumulada en los últimos doce meses se eleva a 363 millones (-14,7%), con bajadas del -19,8% en los activos dudosos y del -8,8% en los adjudicados. El saldo de activos dudosos del Grupo, a cierre del primer semestre de 2021, se sitúa en 1.058 millones, y el de inmuebles adjudicados en 1.041 millones. La caída de dudosos en los últimos doce meses se traduce en una bajada de la tasa de morosidad de 0,8 puntos porcentuales (p.p.), hasta situarse en el 3,7%.

Es igualmente destacable el sustancial incremento de los ya elevados niveles de cobertura. Así, la ratio de cobertura de NPAs se ha incrementado en 4,4 p.p. desde el mismo período del año anterior y en 0,8 p.p. en el año, para situarse en el 66,0%. Dicho aumento se debe fundamentalmente a las dotaciones extraordinarias realizadas por el COVID para anticipar las previsibles consecuencias negativas de la pandemia en la calidad de los activos, así como a una política prudente de reconocimiento de dudosos subjetivos y reclasificaciones a stage 2.

En consecuencia, el saldo de activos no productivos, netos de provisiones, con un importe de 714 millones de euros, representa únicamente un 1,1% de los activos del Grupo, a cierre del primer semestre de 2021, reduciéndose -0,5 p.p. en los últimos doce meses.

Altos niveles de solvencia y holgada liquidez

Al cierre del primer semestre de 2021, el Grupo Unicaja Banco ha reforzado sustancialmente su situación de solvencia, tras la implementación de los modelos A-IRB (ver página 2), presentando una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET-1) del 19,2%, y de capital total del 21,0%, situadas ambas entre las más elevadas del sector, y con un incremento en relación con el mismo período del ejercicio anterior de 3,3 p.p. y 3,7 p.p., respectivamente. Esto tiene como consecuencia un incremento del exceso sobre los requerimientos SREP de capital total hasta los 1.664 millones de euros.

Está previsto que la fusión con Liberbank quede completada antes de finalizar el mes de julio con la inscripción en el Registro Mercantil

En términos de fully loaded (según el cómputo una vez finalizado el período transitorio para la aplicación de la normativa de solvencia), Unicaja Banco cuenta con una ratio CET-1 del 17,7%, y de capital total, del 19,6%, que también experimentan incrementos en relación con el mismo período del año anterior, de 3,3 p.p. y 3,7 p.p., respectivamente.

Los positivos niveles de cobertura, de solvencia y de calidad del balance se reflejan, asimismo, a través de una nueva mejora de la ratio Texas (indicador que mide el porcentaje que representan los activos dudosos y adjudicados respecto del agregado de capital y provisiones de dudosos y adjudicados), que se sitúa a finales de junio de 2021 en el 40,2%, mejorando 4,9 puntos porcentuales en términos interanuales.

Por otro lado, Unicaja Banco mantiene unos sólidos niveles de liquidez, así como un elevado grado de autonomía financiera. En este sentido, los activos líquidos disponibles (deuda pública en su mayor parte) y descontables en el BCE, netos de los activos utilizados, se elevan, a junio de 2021, a 17.091 millones de euros, lo que representa un 25,8% sobre el balance total del Grupo. Asimismo, los recursos de clientes con los que se financia la entidad superan ampliamente su inversión crediticia, como refleja la relación de los créditos sobre los depósitos (Loan to Deposit, LTD), que se sitúa en el 64,2%. Por último, la ratio regulatoria LCR, que mide el volumen de activos líquidos disponibles que tiene la entidad, sobre las salidas netas de fondos de los próximos 30 días, se sitúa a junio de 2021 en el 310%, equivalente a más de tres veces el límite regulatorio, establecido en el 100%.

El proceso de fusión, próximo a su culminación

El proceso de fusión con Liberbank ha continuado avanzando, dentro del calendario previsto, tras el cierre de junio al haber recibido las autorizaciones regulatorias preceptivas, y está próximo a su terminación ya que, habiéndose otorgado la escritura de fusión el día 26 de julio, está previsto que la fusión quede completada antes de finalizar este mes con la inscripción en el Registro Mercantil.

A este respecto, las Juntas de Accionistas de las dos entidades aprobaron el pasado 31 de marzo la operación de fusión por la cual Unicaja Banco absorberá Liberbank, al tiempo que la primera dio el visto bueno, asimismo, a la composición del nuevo Consejo de Administración tras la fusión, que contará con 15 miembros. El respaldo de los accionistas de ambas entidades se produjo dentro del calendario previsto y tras la formulación del Proyecto Común de Fusión por los Consejos de Administración de los dos bancos el 29 de diciembre de 2020.

En relación con el calendario del proceso, tras la aprobación por parte de las juntas de accionistas de las dos entidades y, cumplidas las condiciones suspensivas con la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas, una vez se inscriba la fusión, se materializará el canje de acciones de Liberbank por acciones de Unicaja Banco y se iniciará la fase de integración operativa.

En virtud de esta operación, los accionistas de Liberbank recibirán 1 acción ordinaria de nueva emisión de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank, según el tipo de canje establecido en el Proyecto Común de Fusión aprobado por las dos entidades.

La fusión da como resultado el quinto banco español con un volumen de activos cercanos a los 113.000 millones de euros, y más de 4,5 millones de clientes, siendo entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas, con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional.

Impulso de la banca digital con el cliente en el centro de atención

Durante el segundo trimestre de 2021, Unicaja Banco ha continuado trabajando dentro de sus planes de transformación y de dinamización comercial, que se focalizan en la atención dirigida al cliente.

El número de clientes digitales (web y app) a finales del primer semestre de 2021 ha representado un 54,3% del total. Respecto a los canales empleados por los clientes, del conjunto de las transacciones financieras y consultas registradas, el mayor peso corresponde a las transacciones digitales, tanto por web como por aplicación móvil (61% del total), el 19% tuvo lugar a través de TPV, el 15% en oficinas y el 5% en cajeros automáticos.

A cierre de junio, las conexiones totales de clientes en los canales digitales para el primer semestre del año aumentaron un 22% respecto al mismo período de 2020. En cuanto a las operaciones totales, crecieron un 44% en comparación con los primeros seis meses del año pasado, siendo el móvil el canal con mayor crecimiento (61%). Los importes totales transaccionados en canales digitales aumentaron un 7% respecto al mismo período del año anterior, con un incremento del 52% a través del móvil.

Asimismo, a cierre de junio pasado, el número de usuarios Bizum del banco creció un 92% frente al mismo período de 2020, con un incremento en las operaciones del 173%, y del 187% en los importes transaccionados.

También continúan las mejoras funcionales de la nueva Banca Digital, tanto en la web como en la aplicación, así como el plan de migración de clientes a la nueva plataforma, incorporando mecanismos de captación automática del programa de Voz del Cliente para facilitar ese cambio.

Primer plan de pensiones sostenible

En materia comercial, cabe destacar que Unicaja Banco y Santalucía han lanzado su primer plan de pensiones sostenible, Uniplan Futuro Sostenible, que, bajo criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), constituye una alternativa de inversión financiera, a medio y largo plazo, cuyos objetivos de rentabilidad se alinean con los valores sostenibles, medioambientales y sociales. Este plan, gestionado por Unicorp Vida (aseguradora participada al 50% por Unicaja Banco y Santalucía) y comercializado por Unimediación, S.L. a través de la red de la entidad financiera, invierte de forma mayoritaria, directa o indirectamente, en activos que promuevan inversiones sostenibles y persigan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otra parte, durante el segundo trimestre del ejercicio, Unicaja Banco ha reforzado en su red comercial el servicio de gestión discrecional de carteras para ayudar así a sus clientes de forma profesional en las decisiones de compra y venta de activos, maximizando su rentabilidad financiero-fiscal, dentro de unos objetivos definidos en función del perfil de riesgo y de su propósito de inversión. De esta manera, pueden acceder a una gestión flexible y activa y a una gran diversidad de activos financieros, además de beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrecen los fondos de inversión.

En concreto, las carteras que ofrece Unicaja Banco a sus clientes responden a diferentes perfiles de riesgo, siendo cuatro: Conservadora, Moderada, Dinámica y Agresiva. La

gestión de estas carteras la lleva a cabo Unicorp Patrimonio SV, la banca privada del Grupo Unicaja Banco, que cuenta con una contrastada trayectoria, a través de 20 años de experiencia. Además, este trabajo ha tenido como recompensa la obtención de varios premios.

Apoyo a particulares, autónomos y empresas ante el COVID-19

Ante la pandemia del COVID-19, y como viene haciendo desde su inicio, Unicaja Banco ha continuado impulsando actuaciones para reactivar la economía y apoyar a las familias y empresas. En este sentido, durante el segundo trimestre de 2021 ha seguido participando en las medidas de concesión de liquidez y financiación con aval del Estado.

Hasta el momento, la entidad ha aprobado más de 13.000 solicitudes de préstamos con aval ICO de autónomos y empresas, por un importe de aproximadamente 1.004 millones, y ha formalizado más de 19.000 solicitudes de moratoria, tanto legales como sectoriales, sobre préstamos hipotecarios y personales, que afectan a un volumen actual de crédito de 835 millones de euros, de los que mantienen vigente su moratoria únicamente 84 millones.

Para ayudar a los colectivos en situación de vulnerabilidad y adaptarse a las necesidades de los clientes, la entidad ha continuado con el adelanto del pago de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, o la posibilidad de que los titulares de seguros de vida y de accidentes fraccionen sin recargo las primas de seguros.

Avances en finanzas sostenibles

Por otra parte, Unicaja Banco ha continuado realizando actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y banca sostenible y responsable a lo largo del segundo trimestre de 2021, de las que, entre otras, pueden destacarse las siguientes:

El lanzamiento ya mencionado por parte de Unicaja Banco y Santalucía de su primer plan de pensiones sostenible, Uniplan Futuro Sostenible.

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar) ha reconocido el compromiso general de Unicaja Banco con las finanzas sostenibles y su apoyo a la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030.

Unicaja Banco, como entidad socia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ha comenzado su participación en el programa de formación ‘Climate Ambition Accelerator’, una iniciativa lanzada por este organismo con el objetivo de que las empresas puedan ampliar los conocimientos y las habilidades que necesitan para contribuir a reducir a la mitad las emisiones globales de gases contaminantes para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050.

El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha revisado el ‘Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles’ con la finalidad de incorporar planes específicos dirigidos al pleno alineamiento de las prácticas de la entidad con las 13 expectativas supervisoras del Banco Central Europeo (BCE) contenidas en su ‘Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales’, de noviembre de 2020.

El Consejo de Administración también ha dado el visto bueno a la ‘Política de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en decisiones de inversión’, conforme a lo dispuesto por las autoridades europeas sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

El Proyecto Edufinet de educación financiera ha sido galardonado con el primer puesto en el Área de Educación Financiera, en la categoría de adultos, de los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2019-2020. En concreto, la distinción pone en valor la aportación realizada para mejorar los conocimientos de sus formadores en materia de economía y finanzas.

Asimismo, Edufinet ha continuado desarrollando su actividad en formato online, destacando en este segundo trimestre del año la final de la XII Olimpiada Financiera, en la que participaron 10 alumnos de ocho centros educativos de ESO y Bachillerato de Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Salamanca, Sevilla y Valladolid, seleccionados de entre 1.050 inscritos.