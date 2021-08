La empresa malagueña de atención psicológica PsicoAbreu inaugura su nueva sede principal, denominada ‘Clínica PsicoAbreu’, en la antigua Clínica Huéscar, en la Avenida de Andalucía 13. Con más de 400 metros cuadrados, esta nueva clínica especializada en salud mental abarca 11 consultas.

“Con esta nueva sede buscamos crear una ubicación grande para poder centralizar todos los aspectos de administración en un mismo espacio”, afirma Rodolfo De Porras De Abreu, gerente de PsicoAbreu para La Opinión de Málaga.

Con la apertura de este nuevo centro, la empresa malagueña suma un total de 5 centros de atención psicológica en la ciudad de Málaga: Alameda de Colón, Alamdea Principal, Teatinos, Málaga Oeste, y ahora, en Avenida de Andalucía. A pesar de ello, PsicoAbreu también cuenta con 10 centros propios repartidos por la provincia malagueña: Marbella, Málaga, Fuengirola, Ronda, Antequera y Vélez.

La inauguración de esta nueva sede significa seguir atendiendo a la sociedad malagueña tal y como lo han hecho desde 1995. Los expertos psicólogos que integran PsicoAbreu están distribuidos por equipos especializados en los diferentes trastornos psicológicos (Ansiedad, depresión, TOC, impulsividad, dolor crónico, trauma complejo, etc), áreas (jurídica, mediación, Psicología Infantil y adolescente, Terapia de Pareja, etc.) y orientaciones psicológicas (Cognitivo Conductual, Psicoanálisis, EMDR, Hipnosis clínica, Aceptación y Compromiso, Analítico Funcional, Mindfulness, activación conductual, terapia sistémica, etc.) que trabajan en equipo para ofrecer la mejor eficacia en sus terapias.

La propia empresa afirma que es el grupo de gabinetes de psicología más grande de Andalucía, con una alta demanda de solicitudes, más de 30.000 pacientes, más de 100.000 casos atendidos y miles de reseñas positivas en la red. Asimismo, el gerente espera ampliar la atención psicológica en otras provincias, llegando incluso a cubrir el país. De este modo, PsicoAbreu se plantea buscar el reconocimiento nacional a través de la apertura de nuevos centros, comenzando su ampliación en Andalucía.

Rodolfo De Porras De Abreu, reconocido a nivel europeo

El gerente de PsicoAbreu, Rodolfo De Porras De Abreu ha sido galardonado con el premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria 2021 por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural el pasado viernes 23 de julio. Este galardón reconoce la trayectoria profesional y el compromiso con la excelencia de los premiados.