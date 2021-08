La ONCE dedica el sorteo del martes 10 de agosto al Mercado de Atarazanas de Málaga, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a mercados de ciudades españolas. El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, ha presentado este cupón al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la ciudad.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una imagen de la fachada histórica que da acceso al mercado con el escudo del Ayuntamiento de Málaga. Declarado Bien de Interés Cultural en 1979, el Mercado de Atarazanas es uno de los edificios más representativos de la arquitectura decimonónica en Málaga, que constituye hoy un foco de atracción turística y uno de los núcleos comerciales más importantes de la ciudad.

La serie ‘Este es tu mercado’, formada por 52 cupones, es un homenaje a los mercados municipales; espacios emblemáticos de pueblos y ciudades, en ocasiones ubicados en edificios centenarios, y que son testigos del día a día de la ciudadanía, de sus costumbres, su gastronomía y de los que también forman parte los vendedores de la ONCE.

Estos cupones, que se comercializan una semana de cada mes, pertenecen a los sorteos de diario (de lunes a jueves), y con ella, desde el Grupo Social ONCE pretende que el cupón sea el escaparate de esos mercados municipales, que siguen cumpliendo la misma función que cuando se crearon: ser el punto neurálgico de la gastronomía tanto de los hogares como de los restaurantes.