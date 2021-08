La bomba informativa estalló en febrero de este año. Fue entonces cuando se hizo público que la firma tecnológica Google iba a ocupar el antiguo edificio del Gobierno Militar, en el Paseo de la Farola, un inmueble en el que ofrecerá formación, charlas, talleres y mentorías sobre ciberseguridad e investigación. Ese anuncio coincidió con el de otras tecnológicas como Vodafone, Dekra, Globant o TDK. El caso es que el barrio de La Malagueta, que rodea a Google y linda con el muelle 1 del Puerto, nunca había sido un sitio de interés para las sociedades mercantiles nacionales e internacionales que querían venir a Málaga. Pero eso ha cambiado con el desembarco de Google en la capital. Ahora, las consultoras inmobiliarias, la Gerencia de Urbanismo o la Oficina Municipal del Inversor no paran de recibir consultas sobre si es posible ubicar sedes empresariales en La Malagueta, en un primer momento, o en el Soho y el Centro Histórico, después, dado que la mancha se expande. Quieren tener sus oficinas en el entorno del Puerto de Málaga.

Raúl López, edil de Urbanismo, asegura a este periódico: «Mucha gente nos pregunta por sitios para instalarse, suelen querer hacerlo cerca de Google. Y hablo de empresas o gestores inmobiliarios». Es decir, la empresa lo que busca es un edificio de oficinas para instalar su delegación o sede, los gestores inmobiliarios, habitualmente, prefieren comprar ellos para alquilar luego o para vender. Son los fondo de inversión. «Hay bastante interés», destaca, «y ese interés se sustancia en el interés por instalarse en el entorno de Google. Hay empresas individuales o entidades que gestionan activos para terceros». Primero quieren ir junto a Google, es decir, en el Paseo de la Farola o el barrio de La Malagueta, luego cuestionan a Urbanismo por el Soho y, finalmente, por el Centro Histórico. «Son los tres puntos con mayor interés».

Estas empresas suelen ser tecnológicas, aunque hay de otra naturaleza. Y lo mismo ocurre con el actor Antonio Banderas, cuyo teatro en el Soho ha disparado el interés de cadenas por abrir hoteles en el entorno. Y algo idéntico ocurrirá, considera el edil, con el cinco estrellas gran lujo que construirá la familia de Piqué y gestionará y explotará Meliá.

En el caso concreto de Google, corrobora las palabras del concejal de Ordenación del Territorio de Málaga el director de la delegación de Málaga-Andalucía de Savills Aguirre Newman, José Félix Pérez-Peña. Preguntado por el llamado efecto Google, dice: «Es cierto, de hecho se ha activado la zona en ese sentido, porque hay edificios que tienen usos mixtos en la actualidad en la zona de La Malagueta, y se están preguntando un poco si hay posibilidad de crecimiento en esa zona; y, al final, ¿qué pasa?, que es una zona que recoge lo que necesita el trabajador que viene a una tecnológica, que son servicios, vivienda de un nivel medio-alto, buenas comunicaciones, estar frente al mar; esto es lo que va buscando, por eso hay una demanda mayor y por eso también nos preguntan mucho por el proyecto del muelle 4, hay mucho interés en que toda esa zona se desarrolle para oficinas».

El muelle 4, el que da a la avenida de Manuel Agustín Heredia, va a ser desarrollado por el Puerto para acoger en torno a 25.000 metros cuadrados de oficinas y también tendrá un uso comercial. Ya hubo una propuesta del arquitecto Ángel Asenjo de levantar varios edificios en altura, pero parece que ha sido desechada y se opta por no modificar el Plan Especial del Puerto.

En esa parcela, explicó a este periódico el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, en una entrevista publicada el pasado 14 de marzo, habrá «un complejo de oficinas de alto standing», un proyecto que Rubio calificó de «transformador para la ciudad». «Primero, por la oferta de ese tipo de oficinas que no existe en la actualidad en Málaga. En segundo lugar, porque se produce una ampliación muy grande de la avenida, se gana un espacio muy céntrico y de alguna forma el Centro de la ciudad se expande en dirección al Muelle Heredia y, en tercer lugar, porque esa expansión va además acompañada de una zona de aparcamientos, zonas ajardinadas, va a haber una transformación enorme de esa zona de la ciudad». Eso está provocando que empresas tecnológicas se interesen no sólo por tener oficinas en La Malagueta, sino que, si allí no es posible, se mira al Soho (el efecto Banderas tiene algo que ver).

Pérez-Peña indica que para estas tecnológicas La Malagueta y el Soho son lo mismo. «Es el mismo sitio, ellos no quieren solo el Paseo de la Farola, quieren estar en una zona similar a eso, quieren poder tener un acceso rápido al transporte público, a la bicicleta eléctrica, a toda la movilidad urbana y estar cerca del Centro y tener vistas al mar, tener servicios, restaurantes, supermercados, un residencial de calidad». Eso se estaría dando «en esa ‘u’ alrededor del mar». «Google lo que ha hecho es poner en el mapa ese sitio, antes a lo mejor era una zona que la gente no se plantearía, no se lo planteaban porque estimaban que no era el Centro de la ciudad y a día de hoy, sí, sí puede ser el efecto Google. La mayor parte de las empresas que nos preguntan son tecnológicas».

Pérez-Peña destaca que desde que se conoció la noticia de Google al menos una decena de estas tecnológicas o fondos especializados han mostrado su interés por instalarse en esa ‘u’. Es decir, no sólo en La Malagueta, sino también «en el Soho, al abrigo del muelle cuatro; independientemente del tema de Banderas, hay empresas preguntando por el entorno del Soho, por posicionarse en un edificio de 2.000, 3.000 o 4.000 metros cuadrados, si pudiese haber una reconversión de edificios en el Soho también interesa», reflexiona, para establecer una diferencia clara, un antes y un después en el anuncio de la llegada de Google: «Antes había interés por Málaga, pero ya nos preguntan por zonas concretas». Es el efecto Google.