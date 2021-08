Pediatra y experto en vacunas, Fermín García defiende la importancia de la vacunación como principal escudo para la población ante la forma grave de la Covid-19, pero también como arma contra la aparición de nuevas variantes del virus

¿Es partidario de administrar una tercera dosis ?

Esa es una de las cosas que tenemos que valorar. Habría que ponerse a lo mejor más dosis, no sé si ahora o pasado el invierno. Lo mismo que hay que ir pensando en que posiblemente haya que vacunarse cada año, cada dos años como pasa, por ejemplo, con la gripe. Por tanto, que haya que poner una tercera dosis se verá de aquí a poco tiempo, hay que pensar que estamos aprendiendo de este virus y estamos intentando saber qué es lo que pasa. Si se siguen produciendo variantes, pues quizás sí, pero hay que tener claro que esto es una guerra de todos, lo dice el presidente de la OMS, que la pandemia no puede ser vacunar mucho a un grupito pequeño de personas o una serie de países sino que el virus está circulando por todo el mundo.

¿Considera que la tercera inyección se debería aplazar hasta que la vacuna no haya llegado a todo el mundo?

Es una de las hipótesis que se barajan ahora mismo. Lo ideal sería poder vacunar a todo el mundo. Pero eso va a depender del comportamiento que tenga el virus. Si empieza a haber repuntes de gravedad, de personas ingresadas en UCI, de mortalidad... aquí en España, en Europa... habrá que actuar, eso sí, no olvidándonos del resto del mundo. Lo ideal sería la vacunación global, ir a una superproducción de vacunas que puedan llegar tanto a los países que ya estamos empezando a tener un porcentaje bastante importante de personas vacunadas como en aquellos donde la vacunación alcanza apenas al 1% incluso a menos.

La tercera dosis, ¿radica en que la inmunidad de los primeros vacunados ya está bajando o en las variantes?

Todo influye, tanto la aparición de nuevas variantes como que la inmunidad, suele pasar con muchas vacunas, va disminuyendo. Se ha publicado un estudio en el que se lee que las personas mayores de 65 años conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la inmunidad producida por la vacuna. Esas personas serían más susceptibles de poner una tercera dosis o incluso una segunda de Janssen. Posiblemente para el invierno que viene estemos ya en disposición de decir si es necesaria esa tercera dosis y empezar por los más vulnerables, las personas mayores, las que tienen cáncer, patologías serias y profundas y, después, ir continuando por aquellos que, por ejemplo, han pasado la enfermedad y se ha visto que cuando reciben una dosis tienen una inmunidad mayor que aquellos que no han pasado la enfermedad y se vacunan. Quizás son el grupo que podría esperar un poco más.

¿Entrará esta vacuna en el calendario vacunal?

Todo apunta a esa idea. Pero pensemos una cosa, nos estamos vacunando desde pequeños y con muchas dosis. Hay enfermedades que con una sola dosis no consigues la inmunidad: el tétano, por ejemplo, la difteria, el sarampión... nos estamos vacunando todos los años. Puede que el coronavirus se convierta en una vacunación o se incluya en un calendario o bien se haga campaña en determinadas épocas para seguir vacunando. Las personas de cierta edad deberán recibir una dosis anual, con las variantes que se vayan encontrando y con las modificaciones que se hagan de la vacuna actual.

En las últimas semanas se ha empezado a vacunar a la población más joven, veinteañeros y adolescentes. ¿Cuándo se verá el impacto de la vacuna?

Lo primero que quiero decir es que no se puede estigmatizar a los jóvenes. No se puede hablar de que los jóvenes son los que están manteniendo el virus ni mucho menos. Hay muchísimos jóvenes que están deseando vacunarse y siguen las medidas de prevención. En el momento en el que consigamos también una alta cobertura en la juventud, lo vamos a tener en poco tiempo. Los jóvenes tienen a todas las vacunas, y en esta también, una mejor respuesta, su cuerpo reacciona mejor, produce más defensas que lo que se produce en personas mayores.

Sobre las embarazadas, ¿qué diferencia puede marcar que estén vacunadas o no?

Las mujeres embarazadas tienen una serie de cambios hormonales que quizás haga que el virus pueda difundirse con mayor virulencia y que pueda hacer que sea hasta 25 veces más grave. Las que tenemos ahora mismo ingresadas prácticamente la totalidad no estaban vacunadas. Entonces todo el personal que trabaja con mujeres embarazadas, están estimulando que se vacunen, no solamente por el peligro que pueda tener para las mujeres embarazadas, un peligro grande, sino que además se ha demostrado que la vacunación puede producir una protección hacia el recién nacido. Hay un paso de los anticuerpos hacia el recién nacido, y ese paso puede hacer que un niño de pocos días, de pocos meses, pueda no padecer el Covid.

¿Qué futuro podemos esperar cuando se alcance el 85%, 90% de la población vacunada?

Con una vacunación del 85%, 90% iremos poco a poco recuperando nuestra normalidad, la de antes. Si se lograra frenar las variantes, a lo mejor dentro de poco tiempo, estamos hablando quizás de un par de años o un poco más, podamos tener esa normalidad. Si se consigue antes habrá que verlo, ojalá. Nadie quiere dar una fecha porque, si aparece una nueva variante, habrá que ver cómo se comporta.