La Policía Local de Málaga ha detenido a un varón de 44 años como presunto autor de un delito de violencia de género hacía su pareja, de 41, ya que supuestamente la agredió y amenazó con un cuchillo. Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas del pasado 27 de julio en un inmueble del barrio de Cruz de Humilladero, donde el individuo se acercó a su pareja cuando esta se daba un baño para pedirle dinero. Ante la negativa, el hombre la sacó la de la bañera y la golpeó en la cara, llegando incluso a morderle el labio y a amenazarla con un cuchillo de cocina diciéndole: "O me mato yo o te mato a ti”.

Nada más ser comisionados por la Sala 092, una dotación de la Policía Local se personó en el domicilio, donde oyeron a través de las ventanas abiertas el llanto de la víctima mientras el individuo le decía textualmente: “Te he pegado, sí, te he pegado, pero tú también me has pegado”. Tras llamar insistentemente a la puerta, el hombre terminó abriendo y permitió acceder a los agentes. Uno de ellos se dirigió hacia la mujer, que continuaba llorando y se quejaba de dolor en la mandíbula y el labio, "presentando enrojecimiento en la mejilla derecha y pequeños cortes en un codo, aparentemente realizados con el cuchillo mientras forcejeó tratando de defenderse". El hombre, por su parte, tan solo manifestaba que había sido una discusión y que no había pasado nada.

Los agentes localizaron e intervinieron el arma blanca con la que presuntamente había amenazado a la mujer entre las prendas de ropa del armario, tratándose de un cuchillo de cocina con filo de sierra y 11,5 centímetros de longitud. Ante los hechos, los policías locales procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

En cuando a la víctima, fue trasladada por los policías locales a un centro de salud donde recibió asistencia facultativa. Según pudieron saber los agentes, existían denuncias previas motivadas por episodios similares de maltrato con agresiones.

84 detenciones por violencia de género

A lo largo del año en curso, policías locales han detenido a un total de 84 presuntos maltratadores, siendo los casos y las víctimas atendidos por agentes de protección, especializados en la violencia de género (VioGen), del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga. A ello se suman otras 28 detenciones por quebrantamiento de condena o medida cautelar al incumplir las órdenes de alejamiento impuestas, la mayoría de ellas motivadas por violencia de género.