Los 19 trabajadores de la cafetería del cementerio de San Gabriel (Parcemasa), cuya concesión ostenta la empresa GOOD4 US SL, han iniciado este lunes una huelga que tendrá lugar esta semana los días 9, 10 y 11 y, dentro de dos semanas, los días 23, 24, 25 y 26 de agosto, en protesta por el "incumplimiento reiterado del convenio provincial de hostelería, el incumplimiento del pliego de concesión administrativa y los impagos de salarios y pagas extras", entre otros motivos, según ha explicado el sindicato UGT.

"Si en el transcurso de estas semanas, no hubiera opción de poder llegar a un acuerdo, se preparará una huelga indefinida para finales de octubre", ha comentado el secretario de Hostelería y Turismo de UGT Málaga, Sergio de Oses. "La plantilla ha llegado a este punto por la situación insostenible que llevan soportando desde hace más de un año. Hay en los juzgados denuncias reclamando cantidades por más de 100.000 euros. A día de hoy aún no han cobrado la nómina de julio, algunos siguen en ERTE y la cafetería no abre las 24 horas, como servicio esencial y punto recogido en el pliego de condiciones", ha denunciado.

UGT dice que el pasado 2 de agosto se celebró un acto en el SERCLA previo a la huelga, donde el abogado de la empresa "dejó claro que no había intención de llegar a ningún acuerdo y que los trabajadores reclamen en los juzgados".

Los trabajadores han estado acompañados en esta primera jornada por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que rescate la concesión del servicio para resolver la situación.

Pérez ha solicitado al equipo de gobierno la resolución del contrato de la cafetería de Parcemasa por los "reiterados incumplimientos" de GOOD4 US SL y ha reclamado al alcalde que "salga del despacho y resuelva" una situación que considera "insoportable para los empleados de la concesionaria, con una deuda que asciende a más de 100.000 euros por nóminas atrasadas desde 2019 y pagas extra", también con la Seguridad Social. Pérez ha pedido a De la Torre, como máximo responsable del consejo de administración de Parcemeasa, que "se dé la oportunidad a una nueva empresa que ofrezca el servicio 24 horas".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista quiere que se garantice "la dignidad y cumplimiento de los derechos laborales" de los 19 trabajadores de una cafetería "que ahora se encuentra cerrada por una situación insostenible, mientras su gerente está de vacaciones”.

Pérez, acompañado de los concejales Carmen Martín, Pablo Orellana y Rubén Viruel, que pertenecen al consejo de administración de Parcemasa, ha comentado que el Ayuntamiento de Málaga debe resolver el contrato con la concesionaria del servicio de cafetería y dar la oportunidad a otra empresa. El representante socalista ha recordado que hay trabajadores en ERTE y atrasos en las nóminas que, en algún caso particular, llegan a los 18.000 euros.

El PSOE ha pedido "dignidad" para unos empleados que "durante los peores momentos de la pandemia, con las familias encerradas en sus casas, han dado la cara atendiendo al público con la mejor sonrisa y demostrando su profesionalidad".

"No es de recibo el maltrato que reciben de la empresa concesionaria de la cafetería y por el Ayuntamiento, que por su irresponsabilidad pone en riesgo el empleo de 19 personas con grandes retrasos en sus nóminas, que van desde los 5.000 hasta 18.000 euros. Esta situación es preocupante para ellos, porque deben pagar hipoteca o alquileres de viviendas y no tienen para vivir", ha reiterado.

El portavoz socialista ha recordado que esta situación se llevó a pleno el pasado mes de enero con una moción conjunta entre PSOE y Adelante Málaga. "En esa ocasión se pidió también al equipo de gobierno mecanismos legales para el rescate de la concesión porque se incumplía el pliego de condiciones, no se abonaba el canon municipal por la explotación del servicio, se había anulado la atención 24 horas, dejando a las familias que velan a sus difuntos sin la posibilidad de tomar alimentos y bebidas durante la noche, además de incumplir los derechos laborales de la plantilla. Todo esto a día de hoy continúa igual", ha dicho.

Adelante Málaga también ha mostrado su apoyo a la huelga y ha destacado "el incumplimiento del convenio y los impagos por parte de la empresa y la situación precaria que vive la plantilla".

La concejala y viceportavoz de la formación en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, ha afirmado que la plantilla, además de no cobrar las últimas nómina, "sigue sin que le abonen las pagas extras y los conceptos salariales que les corresponden, según marca el convenio provincial de Hostelería de Málaga, como la nocturnidad, la compensación de días festivos, los pluses de distancia, etc". Ramos ha lamentado la "actitud hostil" de la empresa concesionaria, "que niega derechos elementales a la plantilla".

"Hay que rescatar esta concesión de Parcemasa a una empresa incumplidora que sólo busca el negocio y saquear de todas las formas posibles el dinero que consigue a través de la cafetería, es inadmisible este incumplimiento del convenio y del pliego de concesión de la cafetería, en manos de una subcontrata pirata, y que no se paguen a unas familias trabajadoras los salarios y pagas extras que les deben, unos 150.000 euros aproximadamente en total", ha argumentado la concejala.

La formación morada ha criticado al equipo del gobierno del PP por, a su juicio, "lavarse las manos" ante una situación que también "está afectando a la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

Por su parte, el concejal de la confluencia Nico Sguiglia ha señalado que la situación de la cafetería de Parcemasa es "una muestra de la gestión que hace el PP de los organismos municipales: sueldos galácticos a los gerentes, subcontratas que precarizan a los trabajadores y un mal servicio a los ciudadanos". "Se trata de un modelo bueno para unos pocos y pésimo para la mayoría", ha añadido.