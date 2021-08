El paro entre los jóvenes de Málaga se mantiene en este 2021 un 40% por encima del nivel previo a la pandemia, según un estudio publicado este miércoles por el sindicato UGT, que refleja que la irrupción del coronavirus ha venido a complicar aún más las perspectivas laborales de este colectivo, muy afectado de siempre por la temporalidad y los bajos salarios. Según UGT, a cierre del mes de junio había 30.597 desempleados menores de 30 años en la provincia, con un incremento de 8.787 en relación a las cifras de ese mismo mes de 2019 (21.810), el último ejercicio de normalidad económica. El estudio, elaborado con motivo del "Día Internacional de la Juventud" que se celebra el 12 de agosto, se ha realizado a partir de fuentes como el INE, el SEPE, la Seguridad Social, el IECA la Agencia Tributaria y el Observatorio Argos.

A nivel andaluz, la tasa de paro juvenil (que en este caso hace referencia a los menores de 25 años) ha aumentado en más de 11 puntos desde que se inició la pandemia y se sitúa en el 47% de esta población. Andalucía es la cuarta región con mayor tasa de España, bastante por encima del 38% de media nacional.

"Podemos comprobar que estamos ante un estancamiento que podemos denominar como estructural. Desde el 2008, año en el que comenzó la última crisis económica, la juventud ha sufrido las consecuencias en el empleo, empeoradas con políticas de austeridad, y en 2020, con la llegada de la pandemia, la situación ha empeorado aún más. Es una generación que lleva dos grandes crisis encima", han afirmado la secretaria de Igualdad de Oportunidades y de Trato de UGT, Cristina García, y la secretaría ejecutiva responsable de Juventud, Sara Salor.

Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el 44,3% de los jóvenes andaluces en paro llevan buscando empleo menos de seis meses, otro 30% lleva un año o más, y un 16,4% se va más de dos años. El sindicato ha advertido de que "muchos se han ido de Andalucía o del país para encontrar un trabajo estable, reflejándose un saldo migratorio en descenso".

En cuanto a los salarios, los menores de 25 años en Andalucía ganaron de media en 2019 (último dato disponible) un total de 11.639 euros anuales, con una brecha salarial del 48% en relación a los mayores de 55 años, cuyos ingresos medios se se fueron a los 27.297 euros.

El mercado laboral sigue además presidido por unas altísimas cotas de precariedad. Más del 90% de los contratos que firman cada mes los jóvenes son temporales. En conreto, en el mes de junio lo fueron el 93% (13.253 del 13.839 del total firmados ese mes). UGT señala que la temporalidad tiene relacion con el nivel formativo de los jóvenes (a meda que aumenta, baja algo la precariedad), aunque eso tampoco mejora mucho su situación gneeral. En 2020, la temporalidad en los contratos firmados a jóvenes sin formación fue del 97%, pero la de aquellos que contaban con estudios superiores (técnicos superiores de FP, titulados universitarios, postgrados y doctores) también se fue a un significativo 90,18%.

El sector servicios es el que aglutina más del 60% de la contratación, en su mayoría temporal. Por otro lado, las mujeres tienen peores datos de empleo que los hombres en todas las edades desde que comienzan su vida laboral: mayor tasa de paro, menos contrataciones y menos salario. La sobrecualificación es también una característica común en el empleo de los jóvenes, es decir, tienen una formación más alta de que la que el puesto requiere.

"Tener estudios no garantiza un empleo estable. La temporalidad es elevadísima, aunque tengan estudios superiores", han lamentado García y Salor, que han destacado tristes consecuencias como la baja tasa de emancipación juvenil: el 64,5% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres, según los últimos estudios del Consejo de la Juventud en España. En Andalucía, tan sólo el 14% de personas menores de 30 años había abandonado el hogar familiar en el segundo trimestre de 2020, mostrando el nivel más bajo de todas la comunidades autónomonas. En España, la tasa es del 15,8%, marcando el dato más bajo de los últimos 22 años.

UGT constata que "la precarización del empleo, el paro, los bajos salarios y los elevados precios de la vivienda y de los alquileres hacen que la tasa de emancipación siga decreciendo" y, como otra consecuencia, que siga bajando la natalidad. El 92% de los jóvenes no tiene hijos, dato que en 2008 era del 88%.

El sindicato ha lamentado que toda esta realidad social y laboral "se haya normalizado" y denuncian además "que no se haga nada desde hace años para que nuestra población joven deje de marcharse fuera de Andalucía y de España a buscarse la vida, con planes de empleo que no funcionan y no llegan a todas las personas".

En el informe UGT Málaga propone una serie de medidas para el empleo joven como la derogación de la Reforma Laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "que beneficiaría a quienes menos cobran, entre ellos los más jóvenes".

También cree "imprescindible" desarrollar cectores económicos que generen empleo estable, lo que pasa, a su juicio, por implantar "un necesario un cambio de modelo productivo en Málaga". En ese sentido, solicita una apuesta por la Formación Profesional orientada a sectores "en auge" en la provincia como el "tecnológico, logístico, agroalimentario y el turismo de calidad".

Otra de las reivindicaciones de UGT es "frenar el abuso en la utilización de las prácticas extracurriculares con la intención de cubrir puestos de trabajo de la plantilla". "Para ello se necesita un refuerzo de la Inspección de Trabajo para agilizar la detección de irregularidades en el empleo", ha añadido.

Por último, el sindicato exige políticas de vivienda "para que este derecho esté al alcance de la clase trabajadora y especialmente de los jóvenes que, teniendo un empleo, no pueden independizarse".