La quinta ola de la Covid-19 sigue perdiendo altura en la provincia, que hoy ha vuelto a reducir la tasa de incidencia acumulada a 14 días en 36,2 puntos hasta situarse en los 642,1 casos por cada 100.000 habitantes.

El alivio en la notificación de los nuevos positivos se refleja ya en los indicadores epidemiológicos de los 103 municipios de la provincia, ya que solo tres se encuentran por encima del millar de casos en las últimas dos semanas. Estos son Faraján (2.681,9), Jubrique (1.147,2) y Alcaucín (1.053).

No obstante, al no superar los 5.000 habitantes no serán propuestos para activar el toque de queda, ya que son sometidos a una evaluación específica. Por tanto, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se reúne hoy sin que ninguna localidad cumpla los requisitos para que se deba solicitar el confinamiento desde las 02:00 hasta las 07:00 horas.

En el caso de Campillos -el único municipio de la provincia que mantiene esta medida desde que fue ratificada por el TSJA el viernes de la semana pasada-, hasta ayer se mantenía por encima del millar de casos pero, con la actualización de la Consejería de Salud y Familias de hoy, la tasa de incidencia acumulada ha conseguido contraerse hasta los 894,2 casos por cada 100.000 habitantes, de manera que agotará el toque de queda esta semana.

En cuanto a la capital malagueña, después del repunte de ayer, la tasa ha vuelto a reducirse en 50,5 puntos, ubicándose en los 811,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Pese a la buena evolución de los últimos días, conviene recordar que la provincia mantiene 72 municipios por encima del umbral de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone que casi el 70% de la provincia se encuentra en riesgo extremo de transmisión de la Covid-19.

A nivel andaluz, la tasa se encuentra en 542,4 casos por cada 100.000 habitantes y Málaga sigue siendo la provincia con los peores indicadores epidemiológicos.