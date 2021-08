El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este miércoles a las declaraciones del alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre el proyecto de hotel en el dique de Levante del Puerto de Málaga y ha aludido a que parece que tiene "dos medidas diferentes" cuando destaca el informe en contra del proyecto malagueño para que se tenga en cuenta y, sin embargo, apoyaba la Torre Pelli contando con un informe en contra.

De la Torre ha sido cuestionado, en concreto, por los periodistas por las declaraciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en relación con la torre del puerto, cuando aseguró que el informe de rechazo al proyecto por parte del Ministerio de Cultura era "contundente" y que el Consistorio debería tenerlo en cuenta.

"Parece que tiene dos medidas diferentes", ha añadido De la Torre, precisando, no obstante, que "él --Espadas-- no estaba entonces de alcalde, ya que la Torre Pelli comenzó con Alfredo Sánchez Monteseirín, continúo con Juan Ignacio Zoido y luego ya con él".

"¿Por qué no le pone reparos a la torre de Sevilla?", ha cuestionado el alcalde, que ha agregado que en el caso del proyecto de la capital hispalense "hay Patrimonio de la Humanidad declarado" y el informe en contra "tiene pleno sentido" y, "para bien o para mal, no es el caso de Málaga" al no tener Patrimonio de la Humanidad declarado.

Sobre las advertencias de Espadas, De la Torre ha apuntado también que "no sé si lo que trata --Espadas--, porque tenga alguna información privilegiada, es de mentalizarnos en esa dirección". "Creo que el informe --de rechazo del proyecto de la torre del puerto-- está muy condicionado desde el propio secretario general del Ministerio de Cultura en relación con los que lo han planteado", ha apuntado.

También el alcalde 'popular' ha dicho que respeta a todos los que en Málaga opinen en contra "que los hay, pero hay otros que opinan a favor y creo que hay que escucharles".

"Más ventajas que inconvenientes"

De la Torre ha defendido, de nuevo, que el proyecto de la torre del puerto tiene "más ventajas que inconvenientes", valorando "el tener un hotel ahí de calidad y unas instalaciones, además, potentes para convenciones y congresos".

"Me parece que es un gran avance para la ciudad y que no hay ninguna afectación", ha sostenido, añadiendo, en este sentido, que "se ve en el paisaje pero más se ve la Malagueta y más se ve el muelle 9". "Creo que tiene elementos positivos" el proyecto, ha abundado.

Cuestionado, por último, por la posición del grupo municipal socialista respecto a este hotel en las instalaciones portuarias, ha dicho que ve una evolución "llamativa". "Creo que en la vida una vez analizado un tema, si hay razones para estar a favor más que en contra, se mantiene. Es lo lógico no ver por dónde sopla el viento, porque hay que dar una imagen de seguridad, de estabilidad", ha concluido De la Torre.