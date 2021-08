A pesar de que el turismo más demandado es el de sol y playa, Málaga ofrece un turismo a la altura de la oferta litoral, contando con exposiciones y actividades en sus museos para este verano.

Museo Picasso Málaga

El museo andaluz más visitado actualmente alberga la exposición ‘Miquel Barceló. Metamorfosis’, que reúne obras de los últimos años del pintor mallorquín. Esta selección, que puede ser contemplada hasta el 26 de septiembre, parte de la realidad que mira, vive, lee e imagina, al tiempo que expresa su vida interior.

Centre Pompidou Málaga

El museo ubicado en El Cubo ofrece tres exposiciones itinerantes: ‘Julio González’, que reúne hasta el 17 de octubre la obra del escultor catalán; ‘De Miró a Barceló’, que es un recorrido cronológico a través de un siglo de arte español, mostrando movimientos artísticos como el cubismo o el novencentismo, disponible hasta el 6 de febrero; y ‘A cada cual su punto de vista’, una exposición-taller que educa la mirada del público joven y familiar.

CAC Málaga

Las exposiciones ‘Politics’y ‘Franz West. Últimas décadas’ pueden ser visitadas hasta el próximo 29 de agosto: la primera reflexiona sobre la confrontación entre la guerra, la política y el poder en la sociedad actual, mientras que la segunda celebra el trabajo del artista austríaco, estableciendo un juego entre la ironía y el humor.

Hasta el 12 de septiembre, se puede contemplar ‘The silent of the eternity’, la primera exposición individual del artista canadiense Don Bergland. En el espacio 5, se encuentra ‘Cindy Sherman: An Interview’, una pieza de la artista estadounidense que se puede visionar hasta el 24 de octubre. El CAC Málaga también alberga ‘Pax Natura’, la primera exposición de la artista malagueña Aixa Portero en un museo español, hasta el 19 de septiembre.

Colección del Museo Ruso

Además de la proyección de ‘1612. Crónicas del periodo turbulento’ el próximo 22 de agosto, ‘Lev Toltói. El camino de la vida’, ‘Iván Aivazovsky y los pintores marinistas en Rusia’ y ‘Guerra y paz en el arte ruso’ son sus tres exposiciones itinerantes.

La primera, hasta el 12 de octubre, muestra las relaciones que tuvo el escritor con artistas mediante retratos, piezas pictóricas y esculturas. La segunda, también hasta ese día, es una selección de 39 piezas maestras del pintor y marinista ruso. La tercera, presente hasta 2024, ofrece una mirada sobre estos dos polos de antagónicos y esenciales de la vida.

Museo Carmen Thyssen Málaga

‘Pintar la luz. Maestros catalanes de la Colección Carmen Thyssen’ puede ser visitada hasta el 17 de octubre, sumando a la colección de la baronesa pinturas, esculturas y dibujos de artistas catalanes de los siglos XIX y XX. Con motivo de esta exposición, presenta ‘Transformaciones. II Convocatoria para proyectos escénicos de pequeño formato’, cuyo plazo de participación finaliza el 6 de noviembre.

Celebrando su décimo aniversario, ha actualizado la instalación de ‘Emblemas’, una versión online que estará hasta el 31 de diciembre y que homenajea a cuatro obras de la Colección: ‘Julia’, de Ramón Casas, ‘La buenaventura’, de Julio Romero de Torres, ‘Patio de la casa Sorolla’, de Joaquín Sorolla, y ‘Santa Marina’, de Francisco de Zurbarán.

Museo Casa Natal Picasso

Declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional en 1983, entre sus paredes se expone ‘Au rendez-vous des poètes’. Picasso y los libros’, una exposición que finaliza el 25 de octubre. En ella se muestran dibujos, grabados, libros ilustrados, fotografías, carteles y escritos de Picasso, ofreciendo panorámica de sus relaciones con el mundo literario.

Museum Jorge Rando

Este centro de referencia de la obra del maestro malagueño, además de sus exposiciones permanentes, como ‘Prostitución’, ‘Maternidades’ o ‘Afrika’, cuenta este verano con tres actividades. La primera de ellas será ‘Noches del Rando IV’ (12 de agosto), que rinde homenaje a Javier Espinosa y cuyos lectores serán los poetas Isabel Bono y Jorge Villalobos. El recital de flauta travesera y guitarra ‘Pinceladas musicales’ (20 de agosto) es su segunda actividad, que viene de la mano de los músicos Beatriz Tejero Gálvez y Antonio Murano Atencia. El siguiente encuentro de ‘Noches del Rando V’ (26 de agosto) cierra su agenda veraniega, con un homenaje a Concepción Palacín Palacios, presentado por Carmen Guzmán y Joaquín Palmerola.

Centro de Ciencia Principia

El centro dispone de una serie de exposiciones temporales, formadas por distintos paneles que harán disfrutar a todo tipo de públicos: ‘100 años de Relatividad’ hace un recorrido por la vida de Albert Einstein y su carrera científica, ‘200 años de la teoría atómica’ se centra en la historia del átomo, ‘Evolución, Darwin. 1809-2009’ abarca el concepto de la evolución en la historia, ‘De la tierra al Universo: la belleza de la evolución del Cosmos’, muestra una visión nueva y más cercana de la astronomía y ‘Los enlaces de la vida’ ilustra el concepto de biodiversidad y la importancia de su conservación.

Principia consta de un observatorio astronómico donde se realizan las ‘Noches de Astronomía’. Un viernes al mes, el centro brinda a sus visitantes la observación astronómica de los cuerpos celestes más destacados. Aunque sus citas en verano ya han finalizado, las próximas fechas disponibles son el 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre.