El colegio British School Málaga, el único centro educativo británico de la capital, ampliará sus instalaciones con un nuevo edificio de Primaria. La nueva construcción contará además con nuevos espacios tecnológicos, deportivos y culturales. El colegio, rodeado de zonas verdes y asentado sobre más de 19.000 metros cuadrados en la zona residencial de Cerrado de Calderón, dispondrá de este modo de un edificio dedicado a cada etapa escolar (Infantil, Primaria y Secundaria más Bachillerato), además de las imponentes instalaciones deportivas.

El nuevo edificio de Primaria se ubicará junto a las pistas de tenis y en el proyecto arquitectónico está previsto un alzado de 4 plantas que alcanzan casi 3700 metros cuadrados de superficie construida, dedicadas y especializadas en la educación primaria. Este nuevo edificio albergará a los alumnos que cursen estudios desde Year 1 (5 años de edad) hasta Year 6 (10 años) y se contempla que cada curso esté compuesto por 3 líneas. A su vez, esta ampliación permitirá que se abra un cupo mayor en los cursos de Secundaria y Bachillerato, que ahora contarán íntegramente con el edificio principal para el uso de cursos superiores.

La institución responde así a la demanda de las familias, ya que en varios de sus cursos escolares de Primaria y Secundaria cuenta con lista de espera. El colegio, que cuenta con una población que supera los 700 alumnos, imparte el plan de estudios británico complementado con asignaturas españolas, por lo que los estudiantes obtienen la doble titulación.

Este currículum combinado, cuyo eje central es el inglés como idioma vehicular y nativo de los profesores, la creatividad y el pragmatismo, se ha convertido cada vez más en la elección de muchas familias locales. Igualmente, la creciente población internacional en Málaga capital elige un colegio internacional de estas características para la educación de sus hijos.

El nuevo edificio de Primaria está concebido no sólo como una extensión del número de plazas sino como una mejora general de las instalaciones. Además de las 18 aulas previstas, el proyecto incluye aulas de Tecnología de la Alimentación, Música y Teatro, Aula de Artes, Aula de Informática, Biblioteca así como las aulas de Español, EAL (English as an Additional Language) o Apoyo.

En la planta baja del nuevo edificio se levantará un espacio multiusos cubierto que dará servicio como pista polideportiva y cultural, rodeada de aforo y completamente equipada.

El British School of Málaga, asentado en la capital desde hace 20 años, forma parte desde el año 2018 del grupo International Schools Partnership y pretende convertirse en el colegio de referencia de Málaga. La filosofía del grupo educativo se centra en que los alumnos desarrollen un aprendizaje increíble (“amazing learning”), que progresen y mejoren de forma individualizada, adquiriendo a su vez una mentalidad internacional a través de un aprendizaje innovador.

El logo del colegio, diseñado en un concurso entre los alumnos, es un árbol compuesto por un tronco que abraza a muchas manos a modo de hojas. Esta imagen evoca el crecimiento y el cuidado que se tiene de cada persona en una comunidad educativa internacional. Con el nuevo edificio de Primaria, al colegio le brota una nueva rama para seguir creciendo y madurando.

Ubicación

Teléfono: 952 29 01 49

Website: https://www.britishschoolmalaga.com/