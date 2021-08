No hay feria, pero la calle Alcazabilla estará decorada de volantes. Y de lunares, mantones y flores. El flamenco roba el protagonismo al Teatro Romano con una exposición en la que la moda malagueña busca rendir homenaje a todo el personal esencial, por su trabajo durante la crisis sanitaria. La muestra evoca a feria y estará adornando el recorrido por Alcazabilla hasta el próximo 22 de agosto.

Médicos, enfermeros, farmacéuticos, personal de limpieza, docentes, militares, policías, conductores o periodistas son algunos de los grandes protagonistas de la exposición ‘Héroes con Volantes’, que ha sido inaugurada esta mañana ante las miradas de malagueños y visitantes. La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han llevado a cabo esta iniciativa para condecorar la labor de todas las personas que estuvieron en primera línea de batalla durante los momentos más duros de la pandemia.

A lo largo del recorrido por las treinta imágenes que componen la muestra fotográfica, las estrellas de esta exposición lucen los diseños flamencos de 13 grandes creadores malagueños. Con un marcado objetivo, promocionar estas firmas de moda local, que tras dos años sin poder celebrar eventos ven como sus negocios se resienten. "Siempre es importante visualizar la moda flamenca, más estando en feria como estamos. Ya que no podemos disfrutar de ella, este tipo de iniciativas son muy importante", indica la diseñadora Lourdes Paz. Por su parte, Elia Sánchez, de la firma de joyería Logana, asegura que "en la muestra se ha conseguido una mezcla bastante interesante", al fusionar la moda con estos imprescindibles oficios.

Amparo Pardal, Nacho Heredia, Astrid Hohle, Viva la Feria, F de Frank, Yolanda Relinque, Teressa Ninú, Luz de Nehca, José Galvañ, Jote Martínez y Magali Villanueva, son los nombres de los otros once diseñadores malagueños que han ataviado a los héroes de la muestra. Y David Gallardo, el fotógrafo encargado de capturar a Antonio Jesús González, médico en el Hospital Santa Elena; Inmaculada Muriano, trabajadora de Limasa; Mau Castillo, farmacéutico o Noelia González, conductora de la EMT, entre muchos otros: "Me parece una propuesta súper bonita. Es una iniciativa muy importante tanto para la moda flamenca, que está viviendo momentos duros al no haber feria y no estar vendiendo como antes, como para la gente que participa como modelo, que ha estado trabajando durante la pandemia y que Málaga la recompense de alguna forma".

Málaga echa de menos su feria y la exposición ha sido recibida como una ventana al recuerdo. ‘Héroes con volantes’ ha atraído el interés de un gran número de malagueños y turistas que se han detenido a observar la muestra durante su primer día de exposición. "Me parece muy bien que se hagan actividades de este tipo durante la semana en la que deberíamos estar celebrando nuestra feria, nos acerca un poco a ella", señala Carmen, mientras observa la fotografía de Aurora, una enfermera que posa a los pies del Teatro Romano con el traje de luces de su suegro.

La inauguración ha contado con la presencia del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado; la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Gestión Económica y Administrativa, Margarita del Cid; la concejala delegada del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles o la concejala delegada del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras. “La muestra es un guiño a la moda flamenca para recuperar la actividad del sector y su proyección y, por otro lado, un homenaje a los trabajadores esenciales que han sacado lo mejor de sí para que la sociedad siguiera funcionando”, ha manifestado Maldonado durante el recorrido por la exposición.