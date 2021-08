¿Cómo se está reinventando en estos 18 meses?

Tras 38 años de trayectoria, nuestro mayor valor nos lo da el traje de flamenca y trabajamos también la ropa de baile flamenco, zapatería, mantones de manila, etc. Con todos estos años de trayectoria no nos podemos reinventar de modo temporal, lo que hemos hecho ha sido potenciar esas líneas de negocio que eran los complementos y que en 2020 y en 2021 se han convertido en una parte muy importante tanto en la tienda física como en la versión de página web y RRSS.

¿Cuánto tiempo cree que tardará la moda flamenca en recuperar las cifras de negocio que se registraban en 2019?

Me da la sensación de que el 2022 va a ser una temporada de relanzamiento y de que no vamos a tener una temporada «normal» hasta 2023. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el trabajo de un diseñador, que puede hacer 100 trajes por temporada, que la de un fabricante de trajes de flamenca que puede producir 3.000. Además hay colecciones completas colgadas en los almacenes. En 2022 habrá que vender todos los stocks que hay antes de fabricar nuevos trajes.

¿Cómo es el traje de Viva la Feria que aparece en nuestra muestra ‘Héroes con volantes’?

Hemos querido hacer un homenaje simbólico a la flamenca de siempre. El traje es de un tejido de color azul combinado con verde agua con lunares tipo galleta, muy grandes. El tejido tiene un poco de caftán que permite un encaje perfecto, que entalla y estiliza y lleva un volante prominente, abajo, que le da mucha sensualidad. También vestimos a un caballero y lo vestimos muy clásico y elegante: calzón a rayas, camperas de toda la vida, chaleco y chaquetilla en azul y un sombrero gris.