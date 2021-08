El diseñador marbellí F de Frank es un contrastado creador que acumula años de experiencia en pasarelas y eventos. De Frank, que se trasladó a Londres para formarse en Diseño y Patronaje en la Central Saint Martins (Universidad de las Artes de Londres), ha realizado diferentes cursos con profesionales de la casa Del Pozo, Chingo Sato y Eva María Soto.

En la actualidad, F de Frank soporta la crisis del sector capeando el temporal «inventando cosas porque la moda flamenca está muerta y estoy haciendo unos pocos eventos, además de detenerme también en los complementos con los que estoy trabajando mucho últimamente», afirma. En estos dieciocho meses de parón, el diseñador marbellí también ha dedicado tiempo a impartir clases de diseño y patronaje. «Era una cosa que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y este invierno pasado me he decidido a hacerlo y así vamos matando el gusanillo».

Aunque se va avanzando en las medidas que palíen los estragos de la pandemia, el creador malagueño cree que tampoco será 2022 el año de la vuelta a la actividad en el sector de la moda: «Todavía nos quedan dos años o tres, no tengo mucha esperanza en 2022 y esperemos que para 2023 la cosa empiece a moverse».

En este periodo de sequía, muchos colegas de profesión han aprovechado para iniciar negocios a través de los canales digitales; no es el caso de F de Frank, quien cree «muy complicado» trasladar la confección a medida y el alto diseño al entorno online.

El diseñador se considera un «apasionado» de la moda, pero de una moda que cada vez ve menos en las pasarelas. «Ahí lo dejo -indica- creo que se está atravesando un momento de crisis creativa a nivel global. En la actualidad veo muy pocas cosas que me gustan», añade.

Si hablamos de inspiración, de las fuentes de las que se nutren las creaciones y el trabajo de F de Frank, su respuesta es contundente «me alimento de todo. Mi época londinense me ha marcado mucho en el estilo que pretendo implantar, bebo de cualquier cosa: cuadros, paisajes, personas, de cualquier cosa menos de la moda que se viene haciendo en los últimos tiempos, esa no me inspira nada».

La contribución de F de Frank a la exposición ‘Héroes con volantes’ que La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebrarán del 13 al 22 de agosto en la calle Alcazabilla de la capital malagueña viene por partida doble: «Llevo dos trajes y puedo decir muy orgullosamente que los dos son muy representativos de F de Frank, en el color negro, en la elegancia y los tejidos. Uno va con tul y flecos de lentejuelas, con doble volante en mangas y en el cuerpo, y con un lazo en el cuello alto. El otro es un traje de tejido tratado con hilo lamé en negro, es largo con corte asimétrico, más largo por delante que por detrás, con grandes volúmenes abajo y con flores en las mangas».