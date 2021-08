¿Cómo está llevando la crisis y el descenso de trabajo provocado por la pandemia?

Afortunadamente ejerzo otra actividad, por cierto, esencial durante el confinamiento, como es el trabajo con abogados en asesorías jurídicas gestionando Ertes y con administradores de fincas. Si hablamos de moda, la caída de la actividad ha sido absoluta.

¿Cómo se ha reinventado?

El año pasado hice muchas mascarillas en los primeros momentos de escasez. Colaboré mucho con la Policía Nacional y la Guardía Civil de muchos lugares de España. Trabajé con una marca que me pedía diseños y llevé mascarillas a muchas tiendas. A finales de año, y gracias a Málaga de Moda, hice trabajos para novias y alta costura, que era un estilo que estaba tocando muy poco y que ahora todavía sigo haciendo. Además, en estos meses estoy retomando trabajos de bodas para algunas clientas.

¿Cuánto tiempo cree que tardará la moda flamenca en recuperar las cifras de negocio que se registraban en 2019?

Nos va a costar. Si hay trabajo y ferias el año que viene, van a salir colecciones de años anteriores que están en stock y que se van a ofertar a buenos precios para darles salida. Las empresas grandes presentarán, casi con total seguridad, liquidaciones. Todo esto va a influir en que se saquen un número menor de nuevas colecciones. Como poco, creo que hasta dentro de dos años los trajes no van a alcanzar los valores que tenían en 2019.

¿Se ha sentido apoyada por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

Tuve apoyo de visibilidad de mi trabajo a finales de 2020. En 2021 ha sido todo muy difícil porque cuando ha habido algún desfile, la logística era muy complicada. Creo que ha habido mucha voluntad por parte de las instituciones (Diputación, Málaga de Moda, etc), pero creo que ellas mismas se han visto muy mermadas en su capacidad de maniobra y actuación. Soy de las que pienso que en estos momentos para la promoción funciona mejor un buen reportaje, a poco coste, y moverlo mucho a través de RRSS, porque ahora el mercado está muerto y los desfiles son inviables.

La venta online, las RRSS ¿están cambiando la manera de vender vuestro producto?

Yo trabajo bien con las RRSS y mi marca funciona muy bien en este canal. Ahora lo que hago es mantener la imagen de mi marca porque ahora no se vende nada, no hay mercado. Me mantengo activa, saco cosas nuevas pero estoy guardando muchas cosas de mi nueva colección.

¿Cómo es el vestido de Amparo Pardal que aparece en ‘Héroes con volantes’?

Presento un traje con un color muy especial que lo he trabajado en varios modelos este año que es el azul Klein, con tul y bordado a mano en cristal, porque yo trabajo mucho la artesanía. Este modelo es nuevo, no lo he sacado nunca en pasarela y es un adelanto de lo que sacaré el año que viene con mucha pedrería, transparencias y mucho lujo.