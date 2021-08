Magali Villanueva es una diseñadora de moda flamenca, que, como otros tantos, ha tenido que experimentar nuevos terrenos para paliar la falta de trabajo provocada por la pandemia.

¿Cómo está llevando la crisis y el descenso de trabajo provocado por la pandemia?¿Cómo se ha reinventado profesionalmente en este periodo?

Efectivamente, me he reinventado, he estado formándome durante el confinamiento en un tejido como la lycra. Estoy elaborando una colección de bañadores porque este mercado todavía no está muy consolidado y no hay mucha gente que sepa trabajar la lycra. También estoy ayudando a personas dentro del sector de moda que quieren sacar su tienda online, doy clases de patronaje a diseñadores que están empezando y hago confección a medida. El bajón de ventas en mi sector, el de la moda flamenca, me ha obligado a hacer estas cosas.

¿Cuánto tiempo cree que tardará la moda en recuperar las cifras de negocio que se registraban en 2019?

Quiero pensar que en 2022 empezará a moverse otra vez todo, no con el volumen de 2019, pero ya, ahora mismo, hay ciertos movimientos que me hacen pensar que el año que viene iniciaremos un nuevo camino.

¿Se ha sentido apoyada por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

Sí, he solicitado ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Mijas y me las han concedido. Además, Málaga de Moda, con los que llevo un año, nos está apoyando mucho, nos da visibilidad de nuestros productos.

La venta online, las RRSS ¿las ha potenciado para añadir más venta a sus canales?

No tanto en ventas como en marketing. He lanzado productos y la gente interactúa y me pide información del producto. He potenciado ese aspecto sobre todo en RRSS. Soy peruana aunque llevo 30 años en Málaga y en mi ciudad de origen soy muy seguida a través de redes y hay posibilidad incluso, cuando el Covid lo permita, de hacer un desfile con mis creaciones allá.

¿Cómo se define como diseñadora de moda?¿De qué fuentes bebe?

Me considero una diseñadora versátil, siempre hago varias cosas. Me gusta vestir a la mujer de forma femenina y sexy, que no se puede confundir con sexual. Mis fuentes de inspiración son los tejidos fluidos, los volúmenes, me gustan mucho las creaciones de Elie Saab y de Vicky Martín Berrocal, porque a ella también le gusta lo mismo que a mí, la ropa oversize, moderna y cómoda, las dos vestimos a la mujer real, no a la mujer ideal que aparecen en internet y en las revistas de moda.

¿Cómo son los trajes de Magali Villanueva que aparecen en nuestra muestra ‘Héroes con volantes’?

Yo llevo dos vestidos y los dos van en tejido bioelástico y se adaptan muy bien a varias tallas. Uno va con las mangas bullonadas, el estampado hace efecto 3D, con unos pétalos cosidos uno a uno y a mano. El otro es un vestido de dos piezas, un body asimétrico y una falda que da juego a que se pueda poner con camiseta de tirantes y pueda ser usado en otras ocasiones.