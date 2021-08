El diseñador José Galvañ es el presidente de la asociación Lunar Off, un movimiento que surgió el pasado año para luchar por los intereses de la moda flamenca en Andalucía, un sector que se ha visto duramente golpeado por la crisis del coronavirus. Lunar Off, que ya cuenta con unas 150 empresas asociadas, se hace visible en Málaga con ‘Héroes con volantes’, una exposición que rinde homenaje a todas esas personas que trabajaron en primera línea durante los peores momentos de la pandemia y que se puede ver en estos días en la calle Alcazabilla.

¿Cómo ha sido la trayectoria de la moda flamenca en los últimos años?

En los últimos años, la moda flamenca ha estado bien valorada y situada, ha sido un sector que ha movido millones de euros. Cada año se duplicaban las cifras de negocio y de empleo. Después de la pandemia nos queda mucho por hacer, porque la moda flamenca ha sido la gran olvidada por todas las instituciones, no hemos recibido ayudas directas.

No solo son trajes de flamenca, el sector es mucho más…

La moda de flamenca engloba muchos sectores porque no solo se trata del diseñador que hace el traje, son los almacenes que venden los tejidos, las mercerías, las costureras, la gente que enfleca, que patrona, que borda, etc. Indirectamente, da empleo a maquilladores y peluqueros para crear los catálogos, a fotógrafos, a modelos, etc.

¿Cómo ha afectado la crisis al sector?

Ha sido muy duro. El año pasado nos quedamos con las colecciones colgadas. En Sevilla, por ejemplo, han desaparecido del centro de la ciudad alrededor del 70 por ciento de las tiendas de moda flamenca. Y van a seguir desapareciendo hasta que no tengamos buenas noticias.

¿Qué están haciendo para sobrevivir?

Los diseñadores lo que están haciendo es reinventarse y enfocarse en otros sectores para resistir, es lo que ocurre, por ejemplo, con las propuestas de invitada, pero el negocio de las bodas también se ha visto afectado por la pandemia, así que no ha sido la solución. No ha habido ferias, pero tampoco bodas, así que la única salida ha sido derivar a las colecciones de verano, colecciones de camisas, etc. para mantenerse y sobrevivir.

¿Cómo surge Lunar Off?

Nos reunimos un grupo de diseñadores, Javier García, Pablo Retamero, Juanjo Bernal y yo, para organizar la primera manifestación de los diseñadores de moda flamenca, que fue el 28 de octubre de 2020. Era una convocatoria a nivel andaluz y la organizamos en Sevilla para ir hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía. Salimos a la calle todos vestidos de negro y tuvo mucha repercusión en los medios, pero no obtuvimos respuesta de las instituciones. Nos aconsejaron crear una asociación porque así sería más fácil contactar tanto con la Junta de Andalucía como con los distintos ayuntamientos. Ahí nació Lunar Off. Hemos tenido algunas reuniones, pero no hemos conseguido nada. Ahora estamos esperando la respuesta de la Consejería de Cultura. La única institución que puede ayudar a la moda flamenca andaluza es la Junta.

¿Cuáles son las reivindicaciones de la asociación?

Estamos pidiendo unas ayudas directas para las empresas y una ayuda anual a la creación de la moda flamenca como se hace con otros sectores culturales. La moda flamenca es cultura, es única y exclusivamente andaluza, creada en Andalucía. Sin embargo, está fuera de cualquier ayuda. Hace diez años que el flamenco fue considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero todas las ayudas van destinadas a los espectáculos y festivales, la moda flamenca no está incluida. Si la Consejería de Cultura no nos abraza, no tenemos dónde acudir.

¿Cuál es el fin de la exposición ‘Héroes con volantes’?

Las administraciones locales nos decían que no había ayudas directas para el sector, pero sí para visibilizar la moda flamenca, así que decidimos organizar ‘Héroes con volantes’. No queríamos hacer una acción con modelos profesionales, sino rendir un homenaje a todas aquellas personas que habían trabajado en primera línea durante la pandemia. Se convirtieron en modelos durante un día y el resultado se puede ver en la exposición fotográfica de la calle Alcazabilla durante el periodo de feria.

¿Han tenido apoyos? ¿Tienen previstas nuevas acciones?

Tenemos previsto volver a salir a la calle el próximo 28 de octubre, un año después de la primera manifestación, y habrá que seguir organizando acciones para que las administraciones nos escuchen.