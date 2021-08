La diseñadora veleña Teresa González lleva más de 30 años dedicada al mundo de la moda flamenca. Hace tres años lanzó su propia marca, Teressa Ninú, con la que está llegando a numerosos puntos de España y del extranjero. Optimista y apasionada de su profesión, ha tenido que enfocarse en otros sectores de la moda para resistir durante la pandemia.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar el traje que podemos ver en la exposición de Alcazabilla?

El traje forma parte de la última colección que hice de flamenca, que se presentó en el último SIMOF. Toda la colección está inspirada en un eclipse de luna y exceptuando el vestido principal que se vendió, todos los demás los conservo porque la pandemia nos dejó con todos los trajes colgados en sus perchas.

¿Cómo ha hecho para mantener la actividad?

Gracias a Dios he tenido un año bueno, porque me reinventé y me puse a trabajar en colecciones de alta costura y en trajes de comunión de niña, y he estado vendiendo por toda España. Estoy trabajando mucho, haciendo también vestidos de novia flamenca, que están funcionando muy bien incluso en el extranjero.

¿Se ha sentido ayudada y respaldada por las instituciones durante estos meses?

A mí me están ayudando desde Málaga de Moda, por poca ayuda que sea, una minipasarela, un anuncio o una entrevista en un medio de comunicación es un soplo de aire fresco. Que se preocupen un poco por ti reconforta, porque llevamos un año muy malo, hemos padecido mucho. Hay compañeros que lo han pasado muy mal, incluso han tenido que cerrar talleres. Yo me he reinventando para sobrevivir, pero realicé una inversión muy grande en moda flamenca que no he vendido y eso es un destrozo en mi economía porque mi empresa es pequeñita. Que no se olviden de que estamos aquí, que la moda flamenca también es patrimonio.

¿Ha sido la venta online un revulsivo en estos tiempos?

Más que la venta online, tanto mi web como mis redes sociales lo que me dan es visibilidad y contactos. Mi producto no es en serie, se diseña uno a uno, y es difícil vender online. Internet te permite que puedan contactar contigo desde cualquier rincón del mundo. Yo tengo clientas que no pueden venir a mi taller y me han pedido trajes a medida a distancia.

¿Cómo definiría la moda flamenca en Málaga?

Queda mucho por hacer. Tenemos los mejores diseñadores de España y no lo estamos explotando. Necesitamos reivindicar nuestro nombre y nuestro trabajo, necesitamos tener más fuerza, hacer más cosas, que tengamos más repercusión mediática. Tenemos que motivar a la gente para que se vista de flamenca, las instituciones tendrían que organizar premios a la mejor vestida de la feria, a la más elegante, etc.

¿Cómo encara 2022?

Con optimismo. Mis clientas están deseando que todo esto pase y que vuelvan las ferias. Ya le están echando el ojo a los vestidos que se quieren comprar.