Lourdes Paz es una firma malagueña especializada en moda flamenca, desde su atelier en el Puerto de la Torre, donde además de ofrecernos desde febrero sus colecciones, ofrece confección industrial a tiendas y a medida de diseños exclusivos adaptado a cada mujer. En su complejo periplo artesanal, Lourdes Paz goza de cinco colecciones. La chispa que prendió la luz y alumbró el camino de esta diseñadora, tuvo lugar en 2018 cuando con su primera colección -Siénteme-, se le abrieron las puertas al certamen mas importante de la moda flamenca, SIMOF.

La inspiración de Lourdes Paz nace cada temporada del fruto de su pasión, mira en su interior y aventura la comodidad y frescura, empatizando con los sentimientos, el cuerpo y la edad de cada mujer.

¿Cómo se define como diseñadora de moda?

Me considero muy tradicional y elaboro, sobre todo para la Feria de Málaga, diseños cómodos, frescos, ligeros y comerciales. Me gusta la sencillez y sobre todo la elegancia. En mis primeras colecciones plasmé mis gustos, lo que yo me pondría, luego, en colecciones posteriores fui incorporando lo que yo veía que a la gente más le gustaba. No tengo una referencia, clásica o más vanguardista, de la que beber. En mis colecciones siempre encuentras creaciones para todo tipo de ferias y eventos.

¿En qué ha trabajado durante la crisis sanitaria?

Desde el principio de la pandemia fui de las primeras que empecé a fabricar mascarillas solidarias, hice 20.000 junto a un equipo de 15 personas en las primeras semanas de pandemia. También he dedicado un tiempo a completar mi colección de trajes de flamenca. También he tenido tiempo de hacer otro tipo de trabajos sobre todo para espectáculos.

¿Tiene fe en volver en los próximos a una actividad profesional normal?

Yo creo que el año que viene, cuando casi todos estemos vacunados, empezará a haber movimientos en el sector, pero no sólo en el de la moda flamenca, sino en todos los sectores económicos. Esperemos que se celebre SIMOF y luego lleguen todas las ferias de primavera, que para los que nos dedicamos a esto son tan importantes.

La venta online, las RRSS ¿las ha potenciado para añadir un canal más de venta que el tradicional?

Mi página web siempre ha estado funcionando durante todo este tiempo. Siempre he estado activa en RRSS subiendo cosas, creaciones, reportajes fotógraficos de mis colecciones, manteniendo el contacto con el mundo exterior.

Descríbanos los trajes suyos que aparecen en nuestra muestra ‘Héroes con volantes’?

Uno está hecho con tejido bioelástico y organdí, con estampado de mandala de diferentes colores. El otro es un dos piezas, falda y cuerpo con mangas con volúmenes y cinturón rosa para hacer contraste.