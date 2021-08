¿Cómo está viviendo este parón en su actividad profesional?

Da la casualidad que monté mi empresa gracias al Covid. Empecé el 15 de febrero de 2020 con tienda propia (calle Esparteros, 9, en el centro de Málaga) tras más de 20 años trabajando para otros. He de decir que para la que está cayendo yo no me puedo quejar, mi especialidad es la ropa de ceremonias, bodas, padrinos y acompañantes, y a pesar de que han dejado de celebrarse muchos eventos estoy trabajando mucho y estoy más que satisfecho. Podemos decir que mi reinvención ha sido dar el salto y montar mi propio negocio.

¿Cuándo acabará la crisis?

Entre 3 y 5 años porque vamos a convivir con el Covid. Esto no se va a acabar ni este año ni el año que viene.

¿Se ha sentido apoyado por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

Particularmente, no he recibido ninguna ayuda.

La venta online y las RRSS ¿están cambiando la manera de vender vuestro producto?

Sí. He potenciado mis redes sociales con empresas externas que me llevan la gestión para atraer la atención del público. La venta online no la he tocado porque en estos meses me he volcado sobre todo en la tienda física.

¿Cómo se define?

Mi forma de trabajar tiene una máxima: atender al cliente como yo quisiera que me atendieran. Mi forma de trabajar es esa, asesoro a los clientes para que luzcan bien en sus bodas, ajustando lo que viene mejor en cada caso. En mi caso creo que el boca a boca está funcionando muy bien en estos meses que llevo abierto.

¿De qué fuentes bebe a la hora de realizar sus diseños?

Miro mucho lo que veo en redes sociales, lo que hacen las grandes firmas y me guío del gusto de los clientes. Mis trajes son de corte clásico y sobre todo elegantes. Trabajo con tejidos naturales y lanas frías, sin brillos, en prendas de levita y semilevita como el chaqué.

¿Cómo es el traje de Nacho Heredia que podremos contemplar en nuestra muestra ‘Héroes con volantes’?

Es un traje para cualquier tipo de público, tanto novios como acompañantes y para eventos. Es un traje de fondo de armario, que no pasará de moda y que dentro de 10 años seguirá siendo elegante y actual. Viene combinado con un chaleco cruzado con solapas en gris perla de tejido de lana fría, haciendo un guiño a la moda flamenca con una corbata de lunares grandes en burdeos.