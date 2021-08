Dieciocho meses con la actividad parada es mucho tiempo. ¿Cómo lo ha encarado Yolanda Relinque?

Estoy aprovechando para crear, para organizar la marca. Está siendo complicado. Si hay vida en la calle nosotras tenemos trabajo, si no, no hay nada que hacer. Estoy enfocada en la joyería sostenible y lo que he hecho ha sido introducir el textil en el ámbito de la joyería. Me he dedicado a crear productos más específicos, que es la filosofía de mi marca: colaborar con diferentes artistas (músicos, etc). Nos unimos a otras disciplinas artísticas y a otros profesionales.

¿Cuánto tiempo cree que tardará la moda flamenca o la de eventos en recuperar las cifras de negocio que se registraban en 2019?

Por lo menos dos años porque en moda se ha parado todo. Las marcas se han reinventado durante estos 18 meses. Las pequeñas empresas se han unido en cooperativas en muchos sitios, en Andalucía también y esto ha llevado a que ahora tenemos más capacidad para producir en España y en dos años este aspecto va a estar más asentado y va a coincidir con la reactivación del mercado. El sistema está cambiando, ahora lo difícil es adaptarse a la parte digital porque se va aprovechar este impass para potenciar la digitalización de las empresas. Antes de la pandemia yo tenía página web pero no tienda online y en mi caso, que había empezado dos años antes de la pandemia, he tenido que reestructurarme en este sentido. Me he formado y he hecho muchos cursos relacionados con la digitalización y me he informado acerca de los nuevas tendencias en canales de venta.

¿Se ha sentido apoyada por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

Al principio tuve más apoyo que ahora. Apoyo económico no he tenido pero sí por parte de Málaga de Moda, un apoyo fundamental para dar a conocer la marca, mi trabajo, que muchas piezas son piezas únicas y si no salen a la calle no se ven, y ahí Málaga de Moda nos ha ayudado mucho.

Si tuviera que describirnos su trabajo ¿qué nos diría?

Hago joyas y textil. Me considero multidisciplinar. Bebo de dos referencias, de la historia (recupero tejidos antiguos) y del presente, del hoy mismo, si hay una persona actual que creo que es inspiradora para los demás, de alguna manera la incorporo a mis colecciones. Todos mis proyectos están basados en el respeto a la sostenibilidad y son ecorresponsables, no sólo en cuestión de materiales sino también en la filosofía de los proyectos.

¿Cómo son los complementos y el vestido que podremos ver en la exposición de la calle Alcazabilla?

He colaborado con un traje y con complementos. El traje está hecho con tejidos recuperados, parte de un diseño y dibujos de un artista contemporáneo (Pedro Castro Ortega) con quien he trabajado en más ocasiones en otros eventos, sus símbolos los traslado a un traje de flamenca. Los pendientes son de porcelana, son piezas únicas y están hechos y pintados a mano de forma artesanal.