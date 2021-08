¿En qué ha estado trabajando en estos 18 meses?

Intentando sacar el poco trabajo que hay con las pocas bodas y comuniones que se están celebrando. Además, al ser bodas con muchos menos invitados parece que la gente piensa que se tiene que arreglar menos y eso ha repercutido en el número de encargos que hemos recibido. Nos hemos dedicado a sacar confecciones infantiles y trabajos para niños, que siempre es una apuesta segura. También hemos estado creando producción para venta más rápida e intentar generar ingresos de este modo.

¿Cuándo volveremos a la normalidad?

Creo que en el momento en el que definitivamente se permitan bodas, comuniones y todo tipo de eventos vamos a tener un boom, porque la gente lo va a coger con muchas ganas. Espero tener muchísimo trabajo.

¿Se ha sentido apoyado por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

Por mucha ayuda que den, no cubre todos los gastos que se necesitan para llevar el día a día de un negocio como el que yo llevo. Yo me dí de baja de autonómo porque era inasumible y no he solicitado ninguna ayuda o subvención.

¿Qué tipo de diseñador es?

Soy versátil en cuanto al trabajo a medida con las clientas y me gusta potenciar el estilo de la persona y no llevarla al disfraz. Me gusta innovar, aportar cosas nuevas aunque no sea muy comercial y me gusta dar un poco de espectáculo porque eso te aporta mucha visibilidad.

La venta online, las RRSS ¿las ha potenciado para añadir más canales de venta?

No. Al contrario, me lo he tomado con mucha tranquilidad este aspecto porque necesitaba descansar y he aprovechado este periodo para hacerlo. No las he abandonado pero sí las he dejado en stand-by.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Mi última colección se llama Graffiti, me gusta la calle, la vanguardia. Traduzco a alta costura lo que veo en la calle.

¿Cómo es el traje de Jote Martínez que aparece en nuestra muestra ‘Héroes con volantes’?

Es un conjunto de falda y blusa y top, con escote asimétrico, manga con flecos, un volante de cuero alrededor del escote; la falda lleva tul en tono flúor y tela de mikado en tonos buganvilla. Esta combinación me permite meter un poco de vanguardia con los tonos flúor.