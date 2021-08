José Galvañ es uno de los diseñadores malagueños que ha colaborado con una de sus creaciones en ‘Héroes con volantes’, la exposición que La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebran en la calle Alcazabilla de la capital malagueña del 13 al 22 de agosto.

Este malagueño vive a caballo entre Málaga y Sevilla y lleva en el sector de la moda flamenca desde 2013. En este tiempo ha realizado vestuarios para distintos espectáculos, como la clausura de la Bienal de Málaga de Flamenco, y ha vestido a artistas de la talla de Farruquito o Manuel Liñán. Desde hace seis años presenta sus colecciones de moda flamenca en importantes pasarelas, como es el caso de SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca) en Sevilla.

Desde que comenzó la pandemia, su actividad se ha detenido y en los últimos meses ha empezado a arrancar con pequeños encargos, como la realización de parte del vestuario del Festival de Jerez.

El diseñador muestra su preocupación por el futuro de la moda flamenca, un sector que no puede reinventarse, ya que se trata de un producto para una fiesta concreta. «Si me quitas la fiesta, mi producto no tiene ningún valor. La moda flamenca necesita de una feria, de una romería o de una patrona. Lo mismo ocurre con los espectáculos flamencos, si no se celebran, si los tablaos están cerrados, nuestro trabajo no sirve para nada y se queda en el armario», afirma.

Hasta tal punto llega su incertidumbre, que el malagueño no piensa en el futuro, «he aprendido a que tengo que ir mes a mes e ir tirando con lo que me vaya saliendo. No voy a plantear una colección para una hipotética feria que no sabemos si se va a celebrar».

Al hablar de la moda flamenca de Málaga, José Galvañ demanda el apoyo de sus paisanos, que apuesten por la moda flamenca en la próxima feria que se celebre. «La respuesta siempre es la misma, que hace mucho calor, pero eso no es así, un diseñador prueba, estudia y ofrece la mejor opción. Un traje de flamenca no tiene por qué ser incómodo, pero la gente lo ha visto así», indica.

Galvañ recuerda cuando en los noventa su madre iba a la Feria con el traje de flamenca, con el vuelo desde la cintura. «Yo recuerdo a la gente vestida de flamenca en la feria, pero eso ya no existe, y creo que el problema es que la Feria de Málaga ha querido abrirse tanto al mundo que ha perdido su identidad».