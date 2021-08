Más de un año y medio después de que irrumpiese la pandemia, los casos de Covid Persistente o Long Covid siguen estando en una nebulosa en la que es difícil determinar el volumen de población afectada.

Aunque se estima que en torno al 10% y el 20% de los contagiados con Sars-Cov-2 acaban padeciendo este síndrome, lo cierto es que no se conoce con exactitud, ya que muchos de los pacientes no cuentan con una prueba serológica que acredite que pasaron el virus y otros ni siquiera se plantean que puedan estar sufriéndolo porque no han oído hablar de él.

Ante este panorama, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COAF) comenzó a principios de mayo un protocolo de seguimiento y notificación de casos de Covid Persistente con el objetivo de identificar en la población pacientes susceptibles y facilitarles la comunicación con el sistema sanitario.

En la provincia, se han registrado 52 casos de Long Covid a través de 24 farmacias, aunque todos los establecimientos están preparados para hacer esta inscripción.

«El paciente que sienta que una vez pasado el Covid y pasado cierto tiempo sigue teniendo determinados síntomas asociados, lo que tiene que hacer es ir a su farmacia habitual o a la más cercana, contarle cual es su situación y pedirle que le hagan el registro, luego ya sanidad se pondrá en contacto», explica Francisco Criado, vicesecretario y vocal de Oficina de Farmacia en el Colegio de Farmacéuticos de Málaga.

A través de una plataforma común, Axonfarma, todas las farmacias de Málaga y Andalucía tienen la posibilidad de hacer estos registros para, posteriormente, trasladarlos a la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los datos que el farmacéutico solicitará para dar de alta al ciudadano en la base de datos son el nombre, apellido, DNI y teléfono de contacto.

«Está funcionando bien. Yo creo que estoy tiene bastante más recorrido del que hasta ahora ha tenido», asegura Florido. «Creemos que las farmacias son un punto seguro y muy accesible al paciente tal y como están las cosas. Es mucho más sencillo que estos pacientes puedan acercarse a su farmacia habitual, comentar los síntomas que tienen, nosotros lo registremos con sus datos, y eso se notifique a Sanidad».

Bajo el paraguas del COAF, el colectivo de Long Covid Andalucía, que también colabora en esta iniciativa, ha aumentado su capacidad de difusión y de llegar a más población afectada. «Por una parte nos está ayudando en la divulgación y por otra, con los datos que extraen», afirma Nuria Hernández, portavoz de Long Covid Andalucía.

«Es verdad que el muestreo que sale del registro de farmacias es muy pequeño comparado con la realidad, sabemos que hay miles de personas con Covid Persistente», añade Hernández.

«Pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente puede ser consciente de que lo tiene gracias a esa campaña y luego la Consejería recibirá esos datos».

Covid Persistente

El Covid Persistente o Long Covid es una afectación multiorgánica que se mantiene después de haber negativizado el virus. Los pacientes que lo sufren no alcanzan la curación total tras atravesar la fase aguda de la Covid-19 ya que arrastran una serie de síntomas intermitentes, a veces incapacitantes, a pesar de que las pruebas de control salgan bien.

Hay más de 200 síntomas entre los que se encuentran la fatiga, cansancio extremo, disnea, insomnio, pérdida de apetito, problemas de concentración o los trastornos digestivos. Aunque el perfil general es de una mujer con en torno a 40 años, el espectro abarca desde adolescentes hasta ancianos.