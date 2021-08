«Hemos tenido que reinventar de algún modo nuestra manera de trabajar»

«Siempre tuvimos la responsabilidad de trabajar en un sector esencial», Marisol Pérez Gavilán, responsable comercial de la Dirección Territorial de Unicaja Banco, recuerda que su único objetivo aquellos días fue «garantizar la apertura de nuestras oficinas y seguir prestando servicio, apoyo y confianza a nuestros clientes en un momento tan complicado. Además, potenciamos nuestros canales a distancia (banca digital y atención telefónica), para salvaguardar la salud, especialmente, de las personas más vulnerables»

La representante de Unicaja Banco indica que aquellas semanas fueron de trabajo muy intenso: «Se implantaron en tiempo récord las moratorias hipotecarias y personales de ayuda a particulares, -recuerda- así como los préstamos ICO para autónomos y empresas».

Pérez Gavilán cree que este reconocimiento es para todos los compañeros del sector, que, como los profesionales del resto de servicios esenciales, «hemos trabajado muy duro en este periodo».

Además, cree que ‘Héroes con volantes’ mantiene viva la esencia de nuestras fiestas y hace visible a la moda flamenca, muy castigada por la pandemia.

Inmaculada, como empleada de Limasam, la empresa de limpieza municipal de Málaga, se vio de la noche a la mañana luchando para erradicar el virus: «En el trabajo, yo y mis compañeros dimos el cien por cien, cada día lo afrontábamos con el reto de acabar con el virus, fue duro, pero estuve agradecida una vez más de estar en primera línea y ayudar a combatir esta tragedia».

Inmaculada ha trabajado en la desinfección de todo tipo de comercios, colegios, farmacias, supermercados, papeleras y contenedores, «como todas las empresas, -indica Inmaculada- nos hemos adaptado para realizar el trabajo a un nuevo protocolo de actividad».

Para esta trabajadora de Limasam, la experiencia de ser modelo por un día ha sido inolvidable: «Poder lucir estos diseños es una suerte pero también es un lujo conocer a los artistas malagueños. Que te maquillen, te vistan y te pongan bien guapa, ¿a quién no le gusta? Yo encantada y dispuesta a ser modelo todos los días. Para mí es un regalo y un enorme placer sentirme homenajeada. Muchas gracias a los diseñadores por esta iniciativa».

Rocío Díaz, técnico de ASAJA, la asociación que defiende los intereses de los jóvenes agricultores, tenía claro que si sus asociados seguían al pie del cañón en sus explotaciones, ellos no iban a ser menos: «Ellos no podían parar y, por tanto, nosotros tampoco. La adaptación al teletrabajo fue fácil y gracias a él no dejamos de prestar servicios en ningún momento», recuerda. Además, superado el primer momento de desconcierto, siguieron con su calendario de formación para sus representados.

Díaz cree que gracias a iniciativas como la que lidera en esta ocasión La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica, «se da a conocer su trabajo y se pone en valor la labor sin parones que han realizado trabajadores de diferentes sectores, como es nuestro caso».

Respecto al final de la pandemia, la representante de ASAJA cree que aún no estamos cerca de derrotarla, «me gustaría confiar en que sí, pero en la situación en la que estamos creo que aún falta bastante. Tenemos que seguir actuando con mucha responsabilidad, acostumbrarnos a vivir con esta situación y con mucha conciencia para que podamos volver a la normalidad lo antes posible», finaliza.

«Recuerdo tener mucha preocupación por el bienestar de los usuarios y auxiliares. Pero tras eso, recuerdo claramente un gran compañerismo, un «todos a una» constante y unas ganas brutales de hacer y ayudar por todas las partes. Recuerdo un gran equipo con actitudes que nos harían salir de todo aquello», quien habla es María del Mar Pineda, coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Empresa Clece, una empresa que a través de múltiples servicios trabaja para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas.

Si hay algo que ha sacado en claro María del Mar de todo lo acaecido durante la pandemia es que «todos hemos evolucionado a pasos agigantados. Creo firmemente que tras esta pandemia, todos hemos crecido y mejorado como personas. Y todo ese crecimiento siempre se ha reflejado en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo por supuesto el profesional»

María del Mar cree «muy necesario» reconocer, valorar y exponer todos los trabajos esenciales de la manera que lo hace ‘Héroes con volantes’.

Los productos de alimentación, la comida, también fue objeto de debate en las primeras semanas de confinamiento por el temor al desabastecimiento. Mercedes Ruiz, de AGAMMA (la Agrupación de Ganaderos de los Montes de Málaga) recuerda aquellas primeras semanas en las que «se dispararon las ventas en las tiendas de los barrios, y en las que estuve muy pendiente de los clientes que tenemos porque había que organizar las rutas para ir más de una vez a suministrarle producto», recuerda.

La pandemia trajo cambios en los hábitos de consumo pero también en los de compra: «Dimos un cambio a las ventas online -continúa Mercedes- bajando los gastos de envío para favorecer a las personas que se habían quedado sin empleo por la pandemia y pusimos más dinámica de packs ahorro para poder facilitarles la compra».

Mercedes cree que ‘Héroes con volantes’ «ha sido una fantástica idea con el objetivo de fortalecer y enriquecer más a los diseñadores con el apoyo de todos».

Por último, Mercedes cree que con la vacunación tan adelantada «estamos al final de esta pesadilla que tanta tristeza nos ha dejado».

Si algo ha tenido que hacer la hostelería, quizá junto al turismo el sector más perjudicado por la pandemia, ha sido reinventarse día a día. De esto sabe mucho Ezequiel Silvetti de la tasca La Tranca: «Hemos tenido que reinventar de algún modo la manera de trabajar, de dar otro tipo de servicio al que no estábamos acostumbrados, e ir modificándonos día a día en base a la respuesta del público y las normas que han ido imperando en cada momento».

Todo, con un objetivo claro: «Intentar mantener nuestra esencia y nuestro trabajo, pero sobre todo, tratando de mantener y garantizar la seguridad de nuestros clientes, lo que ha supuesto un esfuerzo continuo de compromiso y paciencia de todos».

Respecto a este homenaje que se rinde a los esenciales con la exposición ‘Héroes con volantes’, Ezequiel cree que es «un guiño muy bonito de nuestros artistas y creadores hacia nosotros, que durante todo este periodo hemos trabajado por y para los malagueños», y concluye expresando un deseo:» ¡Ojalá el año que viene podamos lucir esas prendas trabajando en Feria!