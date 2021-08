«Mis padres son testigos de Jehová, me echaron de casa a los 17 años por ser homosexual y en ese momento comenzó mi aventura de vida». Un comienzo duro para un chico que sobrepasa por poco la veintena, pide que no se le identifique por su nombre mientras que con el rabillo del ojo controla a sus dos perros, sus compañeros de cama apostados junto a un colchón maltrecho, debajo de un puente, en los alrededores del Centro de Málaga.

«Entró en quiebra el restaurante donde trabajaba en Sevilla y me vine a esta ciudad para buscar trabajo sin ningún sitio donde quedarme, al no encontrar nada fui cada vez peor hasta que acabé cayendo en cosas que no se deben», relata el joven mientras se ajusta su camiseta de tirantes azul, algo flojos por el uso, sin la que se ha negado a salir de su ‘casa’ acartonada.

El chico es otra víctima más de la calle, irónico como alguien que duerme al aire libre, a la intemperie más austera, se vuelve preso. Ese modelo de vida atrapa, consume y quiebra. Se convierten en invisibles, menospreciados, cuyo único espejo pasa a ser las miradas compasivas de los viandantes, obnubilados por la pantalla de su móvil. Cabe replantearse cómo viven los sintecho en Málaga capital, cuáles son sus historias, quienes son esas personas que se alojan entre cartones. Y sobre todo, quienes tienen el ‘superpoder’ de ver más allá, de darles una conversación, una taza de gazpacho fresquito y un bocadillo para pasar la noche.

La asociación Corazones Malagueños lleva trabajando con las personas más desfavorecidas desde el año 2013 cubriendo una de las necesidades más básicas del ser humano, la comida. Todos los martes y jueves, sin excepción, salen a la calle voluntarios distribuidos en dos furgonetas cargados de ilusión para hacer más fácil la vida de quienes no tienen ni para comer. La Opinión de Málaga acompaña a cinco mujeres en uno de sus repartos y accede de primera mano a las historias, que con un bocadillo y un café,se cuentan solas.

Preparación

Un cartel blanco, sencillo con letra de trazo fino marca la sede de la asociación Corazones Malagueños en la Unión, un barrio obrero y trabajador como los voluntarios que permanecen ajetreados en el local, afanados en cortar pan y rellenarlo de chorizo, o queso si son bocadillos para musulmanes. Entre palés de latas de conservas y macarrones, se oyen gritos simpáticos reclamando el gazpacho de sandía o algún que otro utensilio indispensable para la labor.

El reparto de los bocadillos se puede considerar el fin, el ‘culmen solidario’ de una actividad cuya preparación comienza realmente a las 5 y media de la tarde. Una partida distinta de voluntarias a las que saldrán a la calle, cinco mujeres y un hombre, con Marisol y Antonio al frente, planifican y organizan el reparto mientras preparan los 160 bocadillos que se distribuirán en las dos rutas que realiza la asociación.

El local cuenta con dos aires acondicionados pero todas están sudando mientras preparan las bolsas que contendrán un bocadillo, pasta de atún y dos piezas de fruta. La sonrisa en la sala es perenne, aunque solo sea detectable a través de los ojos, el buen humor y las risas denotan un placer por realizar dicha labor humanitaria. Todos probaron a colaborar y se engancharon, demostrando que hay vicios que enriquecen la vida.

Reparto

Carmen Flórez es una de las voluntarias, conduce con mano firme por un recorrido que se sabe casi de memoria a pesar de llevar poco tiempo colaborando con la asociación. Tiene una hoja donde controlan el número de usuarios del recorrido, 115 personas sujetas a cambios, a las inclemencias de la calle que las hace aparecer y desaparecer en las distintas paradas en función del día.

La primera detención llega aparejada de un trabajo rápido y eficiente, cuya dinámica se repetirá en las siguientes diez paradas. Un saludo amistoso, con el cariño de quien ya los conoce, a las personas que esperan puntuales en la parada de bus de la línea 38, en Carlos Haya. «Buenas tardes, a la paz de Cristo que es el más grande», expresa Rafael para recibir a las voluntarias mientras las mujeres se ponen manos a la obra sacando las bolsas de alimentos previamente preparadas, ofreciendo cual mercader el gazpacho de sandía tan popular en verano y dando conversación a los usuarios, sin forzar, con el tacto de quien conoce una vida y la entiende.

Sebastián se queda rezagado aunque no pierde de vista la parte de atrás de la furgoneta, a la espera de su bocadillo, lleva en la calle seis meses y medio, «me presta mucha ayuda esta asociación, hay días que los paso solo con esta comida», relata el hombre al que el banco se lo quitó todo tras la caída del sector de la construcción.

En la calle hasta un inofensivo hobby es susceptible de desaparecer, robado por la bajeza de algún depravado. Un hombre sentado entre cartones se niega a acercarse al puesto donde quizás le proporcionarán la única comida que ingiera en todo el día. Cabizbajo, no está realizando uno de sus placeres, dibujar, porque le han robado sus lápices, y al parecer, también el ánimo.

Las voluntarias tienen sus favoritos, usuarios a los que por cualquier razón les cogen un cariño especial, el de Carmen Flórez se llama Daniel, lleva gafas de cristal grueso y permanece sentado en un banco hablando con un muchacho del vecindario. Impávido, con un habla tan correcta que deja entrever algún tipo de educación escolar se lamenta del sistema y de los ciudadanos, «la gente me mira y piensa que soy una basura, recibimos un mal trato por parte de la clase política, nos lo quitan todo».

A medida que va cayendo la tarde y el cielo se empieza a oscurecer, se van observando una serie de patrones, la mayoría que acuden a los puntos de recogida de comida son hombres de mediana edad. Las voluntarias confirman que son muchos más los hombres que las mujeres los que hacen uso del servicio que proporcionan y la mayoría de los usuarios son de nacionalidad española. Las circunstancias de cada uno son distintas, hay quienes reflejan necesidad, pura y tangible, o fatiga por tener que recurrir a esos servicios e incluso acuden con rostros avergonzados, casi tímidos, a pedir lo que a ningún ser humano se le debe negar un trozo de pan que llevarse a la boca.

Otros usuarios han caído en una espiral de la que si salen, lo harán con secuelas, sus dientes, rostros y palabras datan de un pasado, que en muchos casos es aún presente, marcado por las drogas y el alcohol. «He pasado 20 años de mi vida en la cárcel, diez por tráfico de drogas y otros diez por atracar bancos, yo robo a los que roban», cuenta Gonzalo, un hombre de 47 años el cual vive debajo de un puente, literalmente, y padece un cáncer de hígado.

La tónica general es la desesperación, las historias que rayan la desesperanza, el no creer que llegue nada mucho mejor, algunos conservan la fe en ser acogidos en un albergue pero pocos esperan poder conseguir un trabajo. «Me he intentado quitar la vida cinco veces, vine cuando me casé y solo he conseguido quedarme sin nada», musita un joven marroquí cuya edad rondará los 30 años, cuyo rostro angustiado recalca sus impactantes intentos de suicidio.

Fuera de esta dinámica autodestructiva se encuentra María del Mar, se acerca a la furgoneta sonriente con paso ilusionado mientras saluda a todas las voluntarias. Esta mujer es una de las veteranas, puesto que lleva requiriendo la ayuda de Corazones Malagueños más tiempo del que puede recordar, aún así, comenta feliz sobre su búsqueda de empleo palpándose unas ansias de mejora difíciles de pasar por alto, «soy una persona activa en búsqueda de empleo, he echado muchas solicitudes en los supermercados y ahora estoy ilusionada porque me han contestado de Mercadona». Una simple respuesta, la cual no entiende por lo que requiere de una cita con la orientadora laboral para que se la explique con otros términos, le basta para que su satisfacción burbujee en su risa.

María del Mar tiene claro que necesita trabajar y cotizar si quiere aspirar a una buena vejez, su vida deja las quejas del día a día en un juego de niños. La mujer vive en un trastero, su hijo mayor es autista y su hijo menor de 17 años, que reside con los abuelos paternos, viene a verla la semana que viene, su consuelo es que no la verá dormir en la calle como hacía de pequeño.

Las voluntarias parecen no tener prisa, como si el tiempo que dedican al reparto de alimentos no les pesara, la jornada ha comenzado sobre las 7 de la tarde y acaba sobre la medianoche, aún así dedican tiempo a hablar, a preguntar, a tratar como personas a los que a menudo son invisibles. Todas a una preparan los bocadillos que a sus compañeras de la asociación les han faltado, hay días en los que el número de usuarios es mayor, y cargadas con pan de molde y queso no dudan en ponerse manos a la obra ‘in situ’. Con una perfecta coordinación, solventan el problema para que ninguna parada establecida se quede sin atender, ningún usuario permanecerá esperándolas sin razón cargados con un estómago vacío.

«Así es la vida, un día estás aquí y al otro tienes flores puestas», palabras de resignación pronunciadas por un sintecho, que corren como fugitivas retumbando sin paredes pero marcando el alma de los presentes mientras se aleja mordiendo su bocadillo, una comida que si no fuera por Corazones Malagueños quizás no obtendría y los arreglos florales podrían llegar injustamente antes de tiempo.