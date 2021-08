Con la ‘vuelta al cole’ en menos de dos semanas, muchos padres se preguntan cómo será el regreso de sus hijos a las aulas. El curso 2021/2022 en Málaga trae aparejado medidas muy similares al año anterior como la obligatoriedad de las mascarillas en los mayores de seis años, el mantenimiento de los grupos de convivencia estable (conocidos como grupos burbuja) y la ventilación cruzada en las aulas. Como novedad, durante la reunión llevada a cabo por el Ministerio de Educación y las comunidades el pasado miércoles el Ejecutivo dejó la puerta abierta a la posibilidad de reducir la distancia interpersonal en las clases, pasando de 1,5 a 1,2 metros, dejando la toma de dicha decisión al criterio de cada CCAA. Esta disminución del espacio entre alumnos se traducirá en más estudiantes por aula, un hecho que desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Málaga (Fdapa) no ven con buenos ojos puesto que exigen «una bajada de ratio en las clases y la presencia de los refuerzos docentes contratados para la Covid-19».

Pilar Triguero, portavoz de Fdapa, ha remarcado que «los centros de Málaga tendrán las condiciones que tuvieron el curso pasado porque no se ha hecho nada para modificarlos, carecen de medidores de CO2 y de filtros HEPA». La organización se muestra preocupada por la ventilación en las aulas puesto que «el aire que respiran los niños en las clases debe estar libre de virus y de bacterias» concretando que «dicha labor no se consigue solo abriendo las ventanas, se necesita que se mida esa calidad del aire y que en aquellas aulas donde no sea posible mantener una ventilación cruzada constante se instalen filtros HEPA».

Debate de la presencialidad

El Gobierno central apuesta por la máxima presencialidad en todas las etapas y en todos los niveles, como respaldo la ministra de Educación, Pilar Alegría, señaló que España cuenta con lo que considera una «herramienta fundamental»: la estrategia de vacunación. La portavoz de Fdapa ha puntualizado que «nadie puede pensar que vacunando al alumnado mayor de 12 años se acaba el problema, existen variantes nuevas del virus a través de las que se contagia gente vacunada, no todo puede depender de la vacunación».

La organización propone una serie de medidas entre las que se contemplan «la figura de una enfermería escolar, la bajada de ratio en las aulas, la presencia de los refuerzos docentes Covid-19 y la instalación de medidores de CO2 y de filtros HEPA en las clases» para garantizar una vuelta a la presencialidad segura. Pilar Triguero considera que «la Administración no se puede limitar a cruzar los dedos y rezar porque haya pocos brotes para que no se cierren muchos centros educativos».

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Málaga apuesta por la presencialidad pero no a cualquier precio, su portavoz ha afirmado que «la responsabilidad de la Administración es garantizar que los centros sean lo más seguros posibles para asegurar las clases presenciales» calificando como «desigual una educación que apueste por la semipresencialidad puesto que las niñas y niños que pertenecen a una clase social más desfavorecida se ven perjudicados por ese modelo».

Conciliación laboral

Según Fdapa, los comedores escolares y el transporte volverán a funcionar en septiembre pero no ocurrirá lo mismo con el resto de actividades extraescolares como el aula matinal, «solo tenemos conocimiento de que volverán a empezar en septiembre los comedores y los transportes, pero el resto de actividades no comenzarán hasta el 1 de octubre con lo cual las familias tendrán que buscarse la vida durante todo el mes», ha concretado Pilar Triguero.

Críticas

Pilar Triguero se muestra crítica con la Administración puesto que desde Fdapa consideran que «la verdadera tranquilidad se obtiene haciendo las cosas bien, a finales de agosto no es el momento para planificar el regreso a los centros escolares, todo esto debería estar ya organizado, contrastado y divulgado en la comunidad educativa».