El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "que ponga en marcha de manera urgente a Servicios Operativos para limpiar y adecentar el río Guadalmedina, en cuyo cauce no se actúa desde hace más de un año porque hay dificultades en el contrato con la concesionaria de este servicio por la mala planificación y gestión del equipo de gobierno".

Así, ha recordado que "en la mayoría de los cauces de la ciudad no se interviene desde noviembre de 2020 por la mala redacción del contrato por parte de Servicios Operativos", área que dirige la concejala del PP Teresa Porras.

Pérez ha señalado de que "la empresa asignada para realizar el servicio de este trabajo ha puesto reparos a un convenio mal planificado por el equipo de gobierno y ahora estamos sin limpieza en el cauce del Guadalmedina a las puertas de la temporada de lluvias, con previsión de inundaciones por la gran altura de la maleza y la densidad de una vegetación que embotellará la salida del agua al mar".

También ha advertido de que "para evitar inundaciones, debemos garantizar un caudal de evacuación de 600 metros cúbicos, porque de lo contrario tendremos un serio problema".

Durante una visita al cauce en el distrito de Palma-Palmilla en compañía de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y de la concejala Lorena Doña, el portavoz socialista ha exigido al equipo de gobierno "que actúe ya sobre una vegetación que alcanza los cinco metros de altura, porque el Guadalmedina parece el Amazonas después de casi un año sin recibir ningún tipo de cuidado".

El socialista ha alertado también sobre puntos concretos convertidos en escombreras en el margen del río, "con colchones y mobiliario abandonado que pueden caer al cauce si no se recogen. Si a la vegetación sin retirar le sumamos estas basuras, corremos el riesgo de dejar los puentes ciegos y que se inunde el río ya que debemos garantizar. Exigimos al equipo de gobierno que se ponga las pilas, que se ponga trabajar".

Pérez ha criticado "la actitud sumisa" del alcalde "con la actual Junta de Andalucía. Cuando el gobierno regional estaba en manos del PSOE, pleiteaba constantemente para que fuera la Junta quien limpiara y adecentara el cauce del Guadalmedina, hasta que un a sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la administración autonómica, que defendía que estos trabajos eran una competencia municipal. Hoy, De la Torre ni exige a la Junta que limpie ni lo hace el propio Ayuntamiento. Al Guadalmedina no le sienta nada bien un gobierno relajado como el de De la Torre,", ha concluido el portavoz socialista.

Estas manifestaciones se producen justo dos meses después de ya el PSOE advirtiera "sobre la proliferación de plagas de roedores, mosquitos y malos olores en el Guadalmedina por la dejación del funciones del grupo del PP", y justo un día después de que se sumen a esta advertencia expertos de la Universidad.

"Si continuamos así, un otoño de lluvias causará daños importantes en la ciudad", ha advertido por su parte la viceportavoz socialista, Begoña Medina, que no entienden "cómo el Ayuntamiento puede dar la espalda a un río que separa la ciudad en dos, por un fallo garrafal que el PP no ha querido corregir a tiempo".

"Se refiere a que durante la redacción del contrato para la limpieza de los cauces en el pliego de condiciones no se consideró unos gastos económicos indirectos que ahora no están cuantificados". "Por los reparos del empresario "desde agosto de 2020 no se limpian los cauces de nuestra ciudad, entre ellos el del Guadalmedina, donde la falta de mantenimiento lleva casi un año provocando la proliferación de plagas de mosquitos y ratas, además de malos olores", ha señalado Medina.

"Esta inacción del equipo de gobierno se extiende a otros cauces de la ciudad, en total 99", que figuran en un contrato que no contempla costes indirectos de la actividad de limpieza, por lo que la responsable socialista tilda de "mala gestión del área de Servicios Operativos" como la causante de que "los arroyos y cauces de nuestra ciudad estén manga por hombro, sin limpiar ni desbrozar desde hace dos años por la incompetencia de la responsable, la concejala Teresa Porras.

La concejal socialista Lorena Doña, por su parte, ha manifestado la preocupación del grupo municipal sobre la falta de limpieza en el río Guadalmedina, "algo denunciado por vecinos de los distritos Centro, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores y Palma-Palmilla en numerosas ocasiones".