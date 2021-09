Los taxistas malagueños han denunciado esta mañana la situación “caótica” en la que está sumergido su sector. El trato injusto que han recibido por parte de las administraciones y la competencia de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) les han ocasionado grandes pérdidas económicas este verano: “Estamos siendo tratados injustamente tanto por las administraciones como por la competencia desleal y brutal de unas empresas disruptivas que están operando en todas las ciudades como si fueran taxis y no lo son”, ha manifestado el presidente de la Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AMAT), Miguel Marín.

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía quedaron en llevar a cabo un control este tipo de vehículos, una promesa que no se está cumpliendo según los taxistas: “No están haciendo controles rutinarios a día de hoy, nos lo están haciendo a nosotros. No se está cumpliendo la normativa, porque estos vehículos están trabajando como si fueran taxis, metiéndose en las paradas y recogiendo a los usuarios a mano alzada”.

Unidas Podemos se ha unido a las reivindicaciones de AMAT, pidiendo medidas de control y que “no se mire a otro lado frente a estas empresas buitres que vienen a cargarse el sector del taxi y a copar lo público sin dar un servicio de calidad a la ciudadanía”. “Las administraciones están haciendo la vista gorda y dejan actuar a los VTC sin control ninguno. Exigimos que se controlen para permita trabajar al sector del taxi, que da empleo de calidad y que mantiene a muchísimas familias malagueñas”, ha expresado Paqui Macías, portavoz del grupo municipal.

Asimismo, Macías ha demandado ayudas económicas para el sector, unas que ha catalogado como “miserables”: “Las ayudas que el Ayuntamiento ha dado a los taxistas son miserables. 105 euros por taxi, una cantidad que no les llega ni para comprarse geles que deben tener para el uso cotidiano”.

Una VTC por treinta taxis

La sentencia del Tribunal Supremo estableció un taxi por cada treinta VTC. Sin embargo, esta proporción se aleja de la realidad, puesto que se ha calculado 1,22 VTC por cada taxi en la provincia. “El tribunal falló a favor de nuestro sector. Legalmente debería hacer un VTC por treinta taxis, pero eso quién lo va a llevar a cabo”, ha denunciado Miguel Marín.

Desde la asociación, también se ha denunciado que estos vehículos vengan de otros lugares para operar en la provincia: “La ley dice que pueden trabajar un 20% fuera de su territorio. Al no haber un control durante la época estival de Málaga, vienen a operar y trabajar el doble, algo que estamos sufriendo en nuestras carnes. Parece que van de la mano de unas grandes empresas transnacionales, mientras a los trabajadores autónomos nos tienen abandonados”.

Pérdidas en un verano potente para la hostelería

Además de las consecuencias de la crisis sanitaria que se está viviendo a causa de la Covid-19, el aumento de vehículos de alquiler con conductor y la existencia de “mafias pirata” han traído complicaciones al sector. “Hay mafias organizadas operando en el aeropuerto y las estaciones de autobuses. Hemos pedido que pongan una policía especializada en tema de intrusismo y transporte, pero no quieren hacerlo, dicen que no tienen los medios suficientes”, ha explicado el presidente de AMAT, que recalca que “los servicios públicos hay que cuidarlos porque sino va en contra de la ciudadanía”.

Remedios Ramos, viceportavoz del grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, ha manifestado su incomprensión ante los pocos beneficios que han tenido los taxistas durante estos meses de verano. “Este verano no ha sido tan bueno porque los VTC han campado a sus anchas por la ciudad sin control. La obligación de todas las administraciones es controlar estos vehículos y hacer que se cumpla la ley, no se pueden llenar la boca con promesas de ayudas al sector del taxi, unas ayudas que no han llegado”, ha afirmado.