Road to Gamepolis, el conocido festival malagueño de videojuegos, tendrá lugar entre los días 10 y 12 de septiembre en el Campus Tecnológico EVAD (Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital). Tras una pasada edición que estuvo marcada por la virtualidad debido a la pandemia, el festival vuelve a ser presencial y cumpliendo todas las medidas sanitarias: un aforo limitado, una entrada diaria y una salida del recinto que supondrá la pérdida de validez de la entrada, para, así, realizar un control del aforo.

Road to Gamepolis supone el pase previo a la octava edición de Gamepolis, que se llevará a cabo entre los días 22 y 24 de julio de 2022, en el que no faltarán torneos presenciales como el de FIFA 21 o la tradicional League of Legends, que ofrecerá premios en metálico y regalos especiales para los ganadores.

Este año, el festival adquiere un carácter benéfico, ya que el precio de la entrada será simbólico y solidario. Su recaudación estará destinada a la Asociación Superhéroes Un Niño Una Sonrisa, cuyo objetivo principal es realizar visitas a los niños hospitalizados en el Materno Infantil de Málaga, además de otros hospitales.

Sus atractivos adicionales

El festival contará con la presencia de artistas como Kronno Zomber, JavyPablo, Uve Maya o el pianista Fran Romguer, entre otros. También habrá conciertos de música de videojuegos, una exhibición de k-pop de la asociación juvenil SBH, sesiones de DJ con artistas locales como El Sote Pro y un concurso de cosplay.

“Es un proyecto transversal que agrupa tanto la vertiente social y económica y como la empleabilidad y la formación como motores de impulso de la juventud de nuestra provincia”, afirma el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y diputado de Educación, Juventud y Deportes, Juan Carlos Maldonado.