‘Pedalea tus sueños 2021’ arranca esta mañana desde la plaza Al-Ándalus, en Rincón de la Victoria. A las 9.00 horas, el deportista de ciclismo adaptado Carlos Sarrias Infantes, junto a un pequeño equipo de ciclistas y apoyo logístico, pone rumbo a La Aparecida, en Orihuela. El recorrido, que abarca 431 kilómetros, comienza en su hogar de los últimos años y finaliza en la plaza del pueblo donde creció y en la que su madre lo vio andar por primera vez cuando tenía tres años.

Este desafío mezcla sus dos pasiones, la familia y el ciclismo. Su idea, que surgió cuando compró una bicicleta de carretera, era ir desde Málaga hasta Alicante para ver la cara de sus padres cuando le vieran llegar y, así, agradecerles todo lo que han creído y dado por él. Carlos nació con una parálisis cerebral producida por falta de oxígeno durante el parto, lo que le acarreó limitaciones físicas que afectan, de forma significativa, la movilidad y la coordinación de su cuerpo. Sin embargo, estas barreras no fueron un impedimento para que pudiera subirse a una bicicleta, por lo que en este reto busca inspirar, apoyar y animar a las personas para que afronten sus dificultades, vivan sus sueños y practiquen algún deporte.

«Al principio iba a hacer el reto solo, pero al final se juntaron amigos y fuimos hablando. Pensamos que esto también podría servir para dar visibilidad y ayudar a alguien. Ahí fue cuando nos pusimos en contacto con la madre de Carmen», afirma el deportista. ‘Pedalea tus sueños 2021’ pretende recaudar fondos con el objetivo de conseguir un ciclo adaptado especial para Carmen Torres, una niña malagueña de diez años con tetraparesia espástica y una discapacidad de un 94%.

Carlos y Carmen se conocieron a través de las redes sociales: «Como dice su nombre en Instagram (@sonrisaadictiva), su sonrisa y su mirada lo dicen todo, te transmiten alegría desde el primer segundo. Es una niña con una actitud fabulosa, que no le teme a nada». A pesar de que es un desafío complicado, puesto que en España no hay un ciclo adaptado parecido al que necesita Carmen, no pierde la esperanza y durante todo el recorrido llevará con él la ‘hucha solidaria’ en la que se pueden hacer donaciones: «Hemos visto un modelo similar en Argentina. Hemos contactado con gente de Málaga y creemos que se va a poder hacer».

Tampoco desisten desde Sport CARE, la asociación de apoyo integral en el deporte que está brindando ayuda a Carlos en el desafío. «Nos hubiera gustado saber si íbamos a conseguir el ciclo adaptado antes de salir. La familia de Carmen está muy comprometida y hay talleres mecánicos y empresas de adaptación de motos que están intentando dar una solución práctica. Si lo conseguimos podría ser la respuesta para muchas personas», cuenta Rubén Fernández, director de la asociación.

Un recorrido de 431 kilómetros

En tres jornadas, recorrerán 431 kilómetros pasando por Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante. Con un desnivel acumulado de más de tres mil metros, se ha dividido en tres etapas: Rincón de la Victoria-Castell de Ferro (100 km), Castell de Ferro-Los Gallardos (177 km) y Los Gallardos-La Aparecida (154 km). Aunque nunca se ha enfrentado a algo parecido, Carlos asegura que su parálisis cerebral puede limitar sus movimientos, pero nunca limitará sus sueños.