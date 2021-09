El cambio climático es uno de los factores que están detrás de la virulencia de las llamas que están calcinando un perímetro de 3.600 hectáreas de Sierra Bermeja.Se trata de un incendio de sexta generación, es decir, capaz de generar columnas de convección que crean su propia dinámica de propagación.

"Ya no solo es el viento, las pendientes, el tipo de combustible... tienen la capacidad de generar columnas que atraviesan la troposfera o que pueden llegar a atravesarla", explica el subdirector del Infoca a nivel regional, Alejandro García, que aseguran que es una nueva tipología de incendio forestal que no se había observado en el mundo científico hasta hace unos pocos años, siendo el de Pedrogao (Portugal) de 2017 el primero. "No se da con mucha frecuencia pero es verdad que cada vez son más frecuentes por diversas circunstancias en las que colabora, sin duda, el cambio climático".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha añadido que "no son los incendios que hemos tenido en los años 90" sino que "son nuevas fórmulas de fuego que superan los medios materiales y humanos". Por ello, el de Sierra Bermeja se está definiendo como un incendio casi inédito en la comunidad autónoma.

"Hay muchas veces que no podemos luchar contra la naturaleza. La naturaleza tiene más fortaleza que nosotros y a veces sufrimos la enorme impotencia, las lágrimas de alcaldes, de vecinos, el dolor que estamos sufriendo todos... porque a pesar del numeroso equipo que tenemos desplegado no podemos hacer mucho más ahora mismo", ha lamentado Moreno.

No obstante, el dirigente andaluz ha valorado que gracias al trabajo del Infoca y todos los equipos de apoyo se ha conseguido que el fuego "no haya ido a más, se han podido preservar otras zonas, no solo pobladas sino que tienen un alto valor ecológico". Hasta ahora, hay 37 medios aéreos y unos 500 efectivos de distintos cuerpos trabajando en el dispositivo.

¿Qué es un incendio de sexta generación?

Según el subdirector regional del Infoca, son incendios que generan una nube de condensación debido al calor del fuego que, en función de la diferencia de la temperatura entre el suelo y las apas altas, tiene más o menos capacidad para penetrar en la atmósfera.

"En las capas altas, más frías, puede haber humedad. Cuando esa circunstancia se da, se van cargando de agua y, por tanto, de peso, y van perdiendo la fuerza de inercia hacia las capas altas. Se empiezan a ensanchar y cuando se separan de la fuente de alimentación se derrumban", explica Alejandro García. "Al derrumbarse, todas las pavesas incandescentes que contienen las columnas de humo, empiezan a arder de nuevo, porque al no haber oxígeno, arden muy lentamente. Al caer vuelven a pasar por oxígeno y salen a escenderse. De esas miles de pavesas, decenas, cientos, caen".

Es un fenómeno muy peligroso para los operativos, ya que puede producir atrapamientos masivos, "como vimos en aquellas 32 personas en Pedrogao en 2017", ha recordado García.

Por ello, desde el puesto de mando se ha tomado la decesión de retirar todos los efectivos que seguían trabajando por tierra y mantener los medios aéreos, a la espera de que esa enorme nube de humo blanca se disipe o bien comience a achatarse por debajo y se derrumbe.

"Tenemos un avión de coordinación que cada media hora primero y cada 15 minutos después nos está mandando una fotografía del desarrollo de ese pirocúmulo y además la altitud. Así vamos vigilándola", agrega el subdirector del Infoca, un equipo que cuenta con tres meteorólogos especialistas en lectura vertical de la atmósfera que van informando de la evolución.

Este fenómeno ya se produjo durante la jornada de ayer y acabó desapareciendo sobre las nueve y media de la noche, de modo que desde la dirección del incendio se dan un margen de media hora o un poco más. "A partir de las ocho, ocho y cuarto se habrá reducido tanto que podremos volver a acometer aquellos trabajos de extinción perimetral. Esperamos que el riesgo se haya anulado a las 10 de la noche".