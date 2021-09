Mucho se ha hablado y escrito desde que Juan Cassá, exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, abandonó la formación naranja en mayo de 2020, cuando la ciudad estaba confinada. Hubo rumores de su acercamiento a la oposición de izquierdas para armar una moción de censura y derribar al equipo de gobierno de Francisco de la Torre. Sin embargo, después de más de un año manteniendo un silencio medido en los medios, hoy se ha escenificado en el Patio de Banderas un acuerdo de estabilidad entre el PP y Cassá para evitar que se repitan imágenes como las del asturiano votando varias veces en contra de poner oficinas en la esquina de oro del Puerto. El PP se asegura así los dieciséis votos que le dan la mayoría absoluta, con sus catorce concejales, la edil de Cs y el apoyo de Cassá.

Por cierto, el asturiano ha reconocido a preguntas de los periodistas que le hubiera gustado integrarse en el equipo de gobierno con mando en plaza, pero no lo hace porque si no las relaciones entre PP y Cs saltarían por los aires.

El acuerdo en sí consiste en que el PP de compromete “a mantener un cauce fluido de comunicación con el concejal no adscrito que le permita disponer de información actualizada de forma continua acerca de todas las decisiones y proyectos municipales, en virtud que el edil ofrecerá al gobierno de coalición”. Asimismo, Cassá se compromete a “apoyar explícitamente al equipo de gobierno (tanto con sus asistencia y voto en plenos, comisiones y cualquier otro órgano municipal en el que tiene representación) en el mismo sentido que el voto expresado por el alcalde”. También colaborará con las iniciativas de las áreas municipales.

El PP y Cassá se comprometen a aprobar en tiempo y forma las ordenanzas fiscales y los presupuestos de 2022 y 2023 “para contribuir a la estabilidad municipal y favorecer así las inversiones que permitan seguir transformando la ciudad de Málaga y generar empleo”. Lo que no se recoja en este acuerdo será completado con lo establecido en el pacto de gobierno con Cs.

Es decir, el alcalde se asegura el apoyo de Cassá y, por tanto, la mayoría absoluta de aquí a final de legislatura y que salgan adelante proyectos tan controvertidos como la Torre del Puerto o el futuro del solar del Astoria.

Cassá ha dicho: “Desde ahora, puedo aportar un poco más en proyectos de ciudad”, aunque en ningún caso formará parte del equipo de gobierno o asistirá a las reuniones. “Comparto el 98% de las políticas del alcalde”, ha indicado. Una de las incógnitas que planean sobre su futuro es qué ocurrirá con su carrera política tras las elecciones de mayo de 2023. “Aspiro a seguir en política”, ha reconocido Cassá, aunque no ha desvelado si será bajo las siglas del PP. “Me gustaría seguir en política, el cómo y el cuándo se verá en dos años”. Los periodistas han insistido una y otra vez en sí irá en las listas del PP, algo que no ha negado ni confirmado. “Esto no está relacionado con el PP”. Dice Cassá que va a seguir como hasta ahora, que no tendrá una nueva oficina o asesores, “no tengo grupo, no tengo asignación económica, trabajaré con los medios que tengo hasta ahora. El equipo de gobierno puede estar tranquilo de que todas las cosas que se lleven a pleno y a comisión van a salir”, ha reseñado.

Eso sí, el también portavoz del equipo de gobierno en la Diputación se ha dejado querer. “No estoy dentro del equipo de gobierno”, ha indicado, para luego recalcar que Cs no quiere “que yo entre en el equipo de gobierno, estamos para dar estabilidad” y el hecho de que él entrase a formar parte del Ejecutivo haría saltar por los aires esa estabilidad”. Él hubiese entrado en el querido de gobierno y ha reconocido que la rueda de prensa de hoy ha sido idea suya.

Ha dicho que sigue siendo la voz de Por Mi Pueblo en Diputación y ha sentenciado: “Soy una persona liberal”, cuando le han preguntado sobre su posible incorporación al PP.

El alcalde se ha mostrado partidario de que haya una comunicación más fluida con Cassá, ha rechazado que este pacto comprometa el acuerdo con Cs, ha recordado que Cassá casi siempre ha votado a favor de las propuestas del PP. “Esto respeta el espíritu del acuerdo del gobierno de coalición”, ha precisado, para negar que haya intercedido por Cassá ante el PP. Ha dicho que en los temas orgánicos interviene poco, no quiso entrar en si el asturiano se incluye o no en las filas populares para asegurar su supervivencia política. “Es un tema personal de él, yo soy partidario de que el PP incorpore al máximo de gente que se pueda seguir identificado”. “Es un partido abierto, amplio, que incorpora inclusive a independientes”, ha precisado.

El regidor malagueño ha admitido que le hubiera gustado que Cassá se incorporase antes, cuando se fue de Cs, al equipo de gobierno, “hubiera deseado más estabilidad con su incorporación en ese momento, sigo respetando esa posición” y ha recordado el “silencio clamoroso” de la oposición cuando Cassá abandonó Cs. “Estaban esperando expectantes qué pasaba con Cassá”, ha dicho.

Sobre si irá en las listas del PP, el regidor ha dicho que eso es un futurible. Lo importante es la estabilidad, ha declarado.