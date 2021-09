Las reacciones a la firma del acuerdo de estabilidad firmado entre el edil no adscrito Juan Cassá y el alcalde, Francisco de la Torre, no se han hecho esperar. La portavoz municipal de Cs y edil de Cultura, Deporte y Teatinos, Noelia Losada, ha sido contundente: "Si un tránsfuga entra en el equipo de gobierno, abandonaremos inmediatamente el equipo de gobierno".

"Jamás vamos a gobernar con un tránsfuga", ha dicho Losada, tras reconocer que ayer recibió el texto del acuerdo. "Al concejal tránsfuga no le mueven ni el trabajo ni el interés general de Málaga, su firma no vale nada", ha declarado. De hecho, firmó una carta ética de su partido "y lo que firmó no tiene validez". No quiso ni valorar el acuerdo. "El acuerdo de Cs con el PP es independiente del acuerdo del alcalde con un tercero", ha precisado. "No vamos a mantener reuniones a tres bandas", insistió.

El PSOE, por su parte, ha dicho hoy, por boca de su por portavoz, Daniel Pérez, que llevará este acuerdo a la comisión del pacto antitransfuguismo. "Esto no va a salir gratis a la ciudad", ha dicho, para insistir: "Con el tiempo veremos qué esconde". "Sabemos el acuerdo en A, necesitamos saber el B", indicó.

"Esto es una compra de voluntad firmada en un documento; no es la forma de gobernar Málaga, es algo oscuro". Pérez ha indicado que el regidor "podía haber mirado hacia el futuro", pero era "más fácil comprar a un concejal". "¿Qué va a hacer Cs? ¿Qué va a hacer Inés Arrimadas? Está callada. Noelia Losada, callada. Se hace pública la compra de voluntad de un concejal".