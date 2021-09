El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido la puesta en marcha de un plan extraordinario “para combatir las plagas de ratas en la ciudad de Málaga y resolver así un problema que está tomando mucha gravedad por la escasez de recursos que destina el equipo de gobierno”. Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y vecinos de las barriadas Girón y Las Delicias, que han visitado este miércoles.

“Seis operarios en la ciudad de Málaga no resuelven el problema de plagas de ratas en los barrios”, defiende Pérez, que pide “que el área de Sostenibilidad Medioambiental coordine a Parques y Jardines con Vigilancia Ambiental para dar respuesta a los problemas de ratas en los árboles y también en los espacios verdes”. Según el líder socialista, vecinos de Girón-Las Delicias se quejan de que las ratas entran en las viviendas ayudándose de las ramas sin podar de los árboles”. Es el caso de la calle Montañez Ruiz, en esta misma barriada del distrito de Carretera de Cádiz.

“Si hubiera coordinación entre ambas áreas, Vigilancia Ambiental podría informar a Parques y Jardines sobre dónde tiene que podar sin esperar a las llamadas de denuncia de los vecinos”, ha aconsejado Pérez. Esto contentaría a la ciudadanía, estiman los socialistas, que presentarán sobre este asunto una moción en la próxima Comisión de Sostenibilidad Medioambiental. El portavoz socialista ha entrado en alguna de las viviendas “donde las ratas han acampado a sus anchas. Esperanza González, vecina de calle Montañez Ruiz, tiene una en su cuarto desde hace dos semanas y no la puede echar de ahí porque está escondida durante el día. Por la noche escucha al roedor royendo la puerta y, aterrada, no puede conciliar el sueño”, ha explicado Pérez.

Para Daniel Pérez, “esto es un claro síntoma de que los distritos están abandonados por Paco de la Torre, que desoye desde el año 2013 este problema de plagas de ratas que denuncian cada mes los vecinos y las vecinas de Girón-Las Delicias. Es momento de actuar en los puntos sensibles, sobre todo junto a aquellas viviendas donde las ratas se han hecho dueñas, con nidos en las copas de las palmeras y vía libre para entrar en las casas en busca de comida cuando les place”.

Por su parte la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha explicado que “vamos a llevar otra vez más la voz de los vecinos de estas barriadas, a quienes no escucha este equipo de gobierno. En los barrios crecen cada día más las denuncias por el aumento de la presencia de ratas junto a las viviendas, algo que no preocupa en absoluto al Ayuntamiento, que no dota de mayores recursos a la prevención de plagas para combatir la inseguridad y la insalubridad que producen estos roedores”. Concretamente, “en la calle Montañez Ruiz los residentes están desesperados, porque no se podan los árboles y las ratas entran en las viviendas a través de las ventanas trepando por sus ramas, además de hacer sus nidos en las copas de los árboles”.

Medina ha señalado hasta árboles huecos donde los vecinos han tenido que tapar agujeros para evitar que los roedores los ocupen. “Aquí vemos claramente la dejación de Parques y Jardines y vamos a exigir actuaciones urgentes en esta zona y la puesta en marcha de un plan extraordinario de desratización en la ciudad de Málaga a través de una moción que presentamos en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental”. La responsable socialista ha señalado que “este problema no es único del distrito de Carretera de Cádiz, también de toda la ciudad”. Además, las viviendas no son las únicas afectadas por las ratas, “porque también se las ve a plena luz del día en el parque infantil que hay a las espaldas del Centro Social girón-Las Delicias”.

Durante la rueda de prensa ha tomado la palabra Esperanza González, vecina de la calle Montañez Ruiz, que convive desde hace semanas con una rata que se coló en su casa por la ventana, “trepando por la rama de una palmera que llega hasta la pared de la vivienda”. Una rama que a todas luces pide una poda desde hace meses, pero “por aquí no pasan Parques y Jardines”. Está desesperada, como delata su intervención y su tono de voz. “Tengo una rata dentro del ropero, que se esconde por el día, y que roe la puerta por la noche para salir. He intentado de todo para poder dormir, pero estoy asustada y no duermo desde hace dos semanas. Esto es desesperante”. González ha explicado que echan raticida en la puerta de las viviendas, pero no hay manera”.

Esta vecina de Girón-Las Delicias ha criticado que llevan “dos años enviando escritos constantes al Ayuntamiento” con la mediación del grupo socialista. “No nos hacen caso, parece que vivamos en un Parque Jurásico con estas ratas, pero no nos hacen caso. Convivimos con 20 ratas que nos preocupan, que asustan a los vecinos, que acorralan a las mujeres mayores en sus viviendas y a los niños en el parque infantil”, ha zanjado.