El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reaccionado hoy a la emisión del informe de Puertos del Estado en el que se avala el trámite urbanístico en el seno de Urbanismo pero se ponen algunos reparos al mismo. El regidor quiere que los servicios jurídicos del Consistorio estudien la postura municipal, el informe gubernamental y adopten posiciones comunes o compatibles, ha explicado hoy al ser preguntado por los periodistas.

"En una reunión reciente que hemos tenido, hemos quedado en que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de Urbanismo y la Secretaría General va a estudiar la posición municipal, la posición de Puertos del Estado y vamos a tratar de buscar soluciones adecuadas, para que haya una compatibilidad de los informes", precisó. "Está claro que hay un interés compartido, entendiendo que es algo que tiene más ventajas que inconvenientes para la ciudad, es una oportunidad de tener un magnífico equipamiento hotelero de gran categoría, con capacidad de encuentros de congresos, una cierta competencia primero como complementario de la oferta de congresos que se hace aquí en esta casa, Málaga tiene una gran vocación congresual y eso es lo que le puedo decir, cuando tengamos más avances en ese estudio, que se hará en los próximos días, 7, 10 o 15 días, como mucho, podremos hablar de nuevo", ha destacado.

El informe de Puertos del Estado sobre el hotel del Puerto de Málaga en el dique de Levante abre la puerta, según las fuentes consultadas, a que continúe tramitándose sin problema en vía municipal la modificación de elementos del Plan Especial que permitirá el uso hotelero en esa zona tan sensible del recinto portuario. Es decir, es, en principio, favorable al proyecto, pero discrepa sobre la forma que habrá de recibir la aprobación definitiva.

El informe de Puertos del Estado es preceptivo pero no vinculante, dicen las fuentes, y da "el ok a la Torre del Puerto, no hay problemas en el trámite", pero considera que, para que vaya a Consejo de Ministros, el Plan Especial debe estar aprobado y publicado (es decir, debe recibir el sí definitivo en el Pleno municipal, publicarse en el correspondiente boletín oficial y luego ser enviado al Gobierno central para que el Consejo de Ministros lo autorice o no). Esta es la tesis de ese informe de Puertos del Estado, siempre según las fuentes.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga discrepa, porque, según las fuentes consultadas, la aprobación provisional del expediente de modificación de elementos, que permitiría aumentar la edificabilidad en el dique de Levante, se hizo en el Consistorio de forma condicionada a no publicarla en el correspondiente boletín oficial hasta que el Consejo de Ministros lo autorizase.

El Ayuntamiento, por tanto, mantiene inalterable su hoja de ruta, insisten las fuentes: de esta forma, dice tener su planificación para dar la aprobación definitiva del expediente y, una vez que reciba luz verde del pleno, se enviará a la Autoridad Portuaria, para que esta a su vez se lo envíe a Puertos del Estado y luego vaya a Consejo de Ministros, de forma que después sea publicado en el boletín que corresponda.

Puertos del Estado, por tanto, lo que dice es "publíquelo y ya después irá al Consejo de Ministros, eso no se puede hacer; como el informe no es vinculante, se llevará el expediente a Pleno para aprobar definitivamente y se enviará después a Puertos del Estado y luego que se mande por su parte al Gobierno".

Además de este trámite, por cierto, cabe recordar el importante revés para el proyecto hotelero que supuso el informe del Ministerio de Cultura al respecto, después de la visita que efectuaron altos cargos de este departamento gubernamental a la ciudad. Y la resolución del Ministerio de Cultura, que en definitiva es el Gobierno central, era de rechazo a esta iniciativa.